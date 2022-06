“De que existen, existen”, dicen empresarios sobre extorsiones en Xalapa

Ha habido acompañamientos a empresarios y empresarias víctimas de extorsión, admitió el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Fernando Arana Watty.“Es un tema de mucha secrecía, lo que sí pedimos es que vayan a la Fiscalía y allí los atienden, sí hemos acompañado a algunos compañeros pero no tenemos un dato actual, no puede decir si en mayo ha incrementado pero de que existen, existen”, dijo.El dirigente refirió que los recientes acontecimientos en Xalapa, entre estos los ataques a negocios en la colonia Revolución y el fraccionamiento Los Ángeles, reflejan casos posibles de extorsión contra los comerciantes.“Aunque sabemos que Xalapa y la zona metropolitana son de los lugares más seguros del Estado, los empresarios tenemos una preocupación por los delitos y en modalidad de extorsión, afecta mucho y socava las bases de la paz laboral e impide el crecimiento y cierra comercios por lo mismo”.Enfatizó que en la mayoría de los casos, las víctimas de extorsión no pueden continuar con el pago de “cuotas” extraordinarias o fijas al mes.“Debemos denunciarlo ante la Fiscalía General. Nosotros estamos a favor de la denuncia para que se pueda actuar y no se vuelva un chisme. Muchos no denuncian por miedo”, abundó.Dijo confiar en el trabajo de la Policía Preventiva de Xalapa, aunque esto no quiere decir que no haya extorsiones y reiteró el llamado a denunciar tales abusos.