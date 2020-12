“Desde cero”, comenzó a construirse Policía Municipal de Xalapa

En materia de seguridad, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, destacó la creación de la Policía Municipal, el rescate del Santuario de las Garzas y la edificación de cuarteles en algunos puntos de la ciudad.



"Estamos trabajando para tener un nuevo sistema municipal. Cuando nosotros llegamos no había nada, no había patrullas, no había cuarteles. Todo se construyó desde cero. Al cerrar este 2020 tendremos 350 elementos de policía".



Resaltó las nuevas atribuciones de los uniformados en cuanto a darle prioridad a la atención a la violencia contra las mujeres, así como el acudir a la Policía Municipal para facilitar los procesos de denuncias.



"Es una policía que busca estar cerca de la comunidad. Están preparados para respetar las diferentes preferencias sexuales, están preparados para apoyar a las mujeres. Tener esta nueva policía municipal implica construir dos nuevos cuarteles; estos dos centros nos costaron cerca de 40 millones de pesos", señaló.



Expuso que con la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con el cual se recibían 20 millones de pesos año con año, se tendrá que buscar alternativas con otros subsidios.



"Disminuyó el tema de los feminicidios. Es un tema que no se abate solamente con policías, es un tema cultural. El trabajo que hace la nueva policía va muy cercano al Instituto Municipal de las Mujeres. Vamos a multiplicar estas estaciones de policía, serán casetas. Las colocaremos en Casa Blanca, El Sumidero, El Santuario de las Garzas y otros focos rojos", explicó.



Además, enfatizó la creación de guardias vecinales y comerciales, las cuales han dado el respaldo a la población para combatir delitos que aquejan a estos sectores de la población.



Al finalizar en su tercer informe de gobierno, reconoció el trabajo de los empresarios, a las cámaras empresariales que han contribuido al rescate del empleo en esta contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19.



"Son cientos de establecimientos de nuestro municipio que han acatado las medidas sanitarias. Estas medidas han contribuido a que el impacto de la pandemia no sea tan severo", afirmó.