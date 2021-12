“Diputade” de Veracruz ya se olvidó de la comunidad LGBT

El presidente de la Coalición LGBTT, Benjamín Callejas Hernández, criticó al “diputade” local, Gonzalo Durán Chincoya, por estar más preocupado en su trayectoria política que en conocer de fondo la realidad que vive la comunidad sexodiversa en el Estado.“Creo que el compañere ha estado más preocupado en su trayectoria política que realmente conocer los casos de fondo, de la problemática que vive nuestra población, no es ignorante del caso, porque sabe qué es lo que está ocurriendo, desconozco qué es lo que está pasando al interior del Congreso”, expuso.En entrevista, el excandidato a una curul en la Sexagésima Sexta Legislatura Local añadió que si el legislador no tiene el respaldo de la bancada de MORENA, sí cuenta con el apoyo de la Coalición LGBTT para ayudarlo a que sus iniciativas en favor de la comunidad de la diversidad sexual.“Que no se olvide de nosotros, que no llegue a desilusionar porque realmente queremos que sea esa voz congruente que necesitamos al interior del Congreso. Desconozco su agenda legislativa, nosotros le presentamos en dos ocasiones lo que fue la agenda y los retos y expectativas que traemos como población en el Estado y me mandó mensaje que esta semana quiere platicar conmigo para poder impulsar ciertas cosas”, afirmó Callejas Hernández.Abundó que ese documento que le entregaron consta de 25 puntos y contempla los temas de educación, empleo, salud, la atención de crímenes de odio por homofobia, ataque a la discriminación, la Ley General de Personas de la Diversidad Sexual y de Identidad Trans para el Estado de Veracruz.“Y el tema principal que debería estar impulsando es el matrimonio igualitario para el Estado, hay dos acciones de inconstitucionalidad que metimos con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y estamos esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine y mandate a Veracruz para que se pueda legislar a favor de esto”, destacó finalmente.