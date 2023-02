“Diputade” pide mayor representación LGBTIQ+ en próximas elecciones locales

En noviembre de este año inicia el proceso electoral local para renovar la Gubernatura de Veracruz y las 50 diputaciones del Congreso del Estado, por lo que el “diputade” local, Gonzalo Durán Chincoya, pidió a los partidos políticos que abran espacios a la comunidad LGBTIQ+.Al ser el primer legislador local no binario de Veracruz, abanderado por MORENA, dijo esperar ver más más representantes populares de su comunidad en otras fracciones parlamentarias.“Ya es hora de que el sector se unifique para pedir y exigir esos espacios, que no solo sea MORENA. A mí me gustaría ver en la próxima Legislatura a compañeros, compañeras y compañeres de otras fuerzas políticas; pido a los partidos que den esos espacios y no dejarle el trabajo a un solo representante, que seamos más porque así podemos hacer más”.Al cuestionarle lo común que es en procesos electorales que algunos candidatos y partidos utilicen a la comunidad LGBTIQ+ como bandera política, respondió que en lo personal él “no se siente utilizado” por MORENA.“Nunca he sido utilizade como bandera (electoral y/o política). El movimiento de MORENA nunca me utilizó, por el contrario, trabajamos por años para lograr llegar a estos espacios y el partido cumplió”, dijo.Insistió que MORENA es el único partido que abre espacios a la comunidad LGBTIQ, por lo que reiteró que espera ver a otros partidos políticos hacer lo mismo para que más personas de la diversidad sexual puedan llegar a ocupar cargos de elección popular.