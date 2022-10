De manera sorpresiva, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, presentó su renuncia al cargo ante el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.El gobernador nombró como encargado de despacho al capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y como subsecretario de Operaciones al también capitán Rafael Ángel González Uscanga.La noche de este jueves, a través de sus redes sociales, mandatario estatal informó que recibió la renuncia del hasta hoy Secretario y le deseó el mejor de los éxitos en proyectos futuros.“Por él hablan los resultados, la entrega a la encomienda y su lealtad al proyecto de transformación”, expuso.El Gobernador, señaló que le autorizó hacer público el documento en el que expone que por motivos personales decidió presentar su renuncia entregando buenas cuentas.“Debo atender cuestiones muy personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo que este encargo demanda, y he preferido entregarle buenas cuentas con la finalidad de que Veracruz siga en la ruta de mejorar cada vez más la seguridad de la sociedad, por lo que he tomado la decisión de presentarle mi renuncia con efectos a partir de esta fecha”, se lee en el documento.De igual modo, mencionó que recibió el pago de sus respectivos salarios y que en su gestión no sufrió accidente o enfermedad alguna, “por lo que no me reservo el derecho o acción alguna que reclamar en contra de la presente administración”.También definió como privilegio haber ejercer el puesto público y agradeció la confianza que el mandatario depositó en él, “esperando haber correspondido dignamente a sus expectativas”.Por otra parte, Hugo Gutiérrez hizo mención sobre los resultados que se han alcanzado en Seguridad en el Estado de Veracruz.“Incluso nuestro Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, expresó en Tamaulipas el día de ayer, que en nuestro estado ya hay más seguridad. Todo ello a pesar de que cuando recibí esta dependencia, a Veracruz se le consideraba entre los primeros cinco lugares de los estados más inseguros y en todos los delitos de alto impacto con muy alta incidencia delictiva. Puedo manifestarle a usted ahora, con ese fundamento, que incluso es validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sin ninguna presunción, que he cumplido con el encargo aportando mi entrega, compromiso y lealtad a estos resultados”.Cabe recordar que Maldonado Gutiérrez estuvo al frente de la SSP por casi cuatro años y el mandatario estatal habría dado conocer recientemente los sobresalientes logros en materia de seguridad, como el que Veracruz se encuentre entre las 10 entidades más seguras, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.Así mismo, ha referido que, gracias a la gestión de Hugo Gutiérrez, la entidad tiene a la mejor policía, a nivel nacional, mejor pagada. Tiene al 85% del personal certificado, es decir 4 mil 432 elementos.El CEIS y el C4 están certificadas por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) y la Fuerza Civil es pionera, a nivel internacional, en dictar el diplomado en táctica K9.