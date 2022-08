“Doctorado en acoso”: Comunidad UV estalla contra Consejero Alumno

Consejeras y consejeros alumnos del Área de Humanidades de la región Xalapa excluyeron de la organización de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales al consejero alumno de la Facultad de Idiomas, Alfredo Domínguez Roldán, ante las acusaciones de acoso en su contra.Por Facebook, el perfil denominado “Consejerxs Humanidades UV Region Xalapa” anunciaron que Domínguez Roldán será excluido de cualquier actividad de logística y representatividad en el marco de la Feria.Y es que apenas este martes habían presentado a Domínguez Roldán como organizador, destacando su trayectoria como “arquitecto y profesor de bachillerato de inglés, informática y dibujo técnico. Estudiante de lengua inglesa, también estudia alemán desde hace 3 años”.Esto desató el enojo de la comunidad universitaria, quienes lo acusaron de tener “doctorado en acoso”. Posteriormente se anunció una reunión extraordinaria de consejeros para abordar el caso, lo que derivó en su remoción del evento.Ahora, se elegirá a un estudiante de la Facultad de Idiomas para su debida representatividad en la Feria.“Reiteramos a toda la comunidad universitaria a notificar a su facultad correspondiente cualquier situación de riesgo o agresión, con la finalidad de darle el seguimiento pertinente hasta donde se encuentre en nuestro alcance y posibilidades”, indicaron los Consejeros ante los múltiples señalamientos contra Domínguez Roldán.Las quejas, aseguraron, serán anónimas de conformidad al protocolo y al interés de las propias denunciantes, al tiempo que argumentaron que no tenían conocimiento de las acusaciones contra el Consejero de Idiomas.Por Facebook, también se reprobó la eliminación de comentarios que lo señalaban como presunto acosador.“Una pregunta, ¿cuántos comentarios más van a tener que borrar para que se den cuenta que no es la solución y lo más óptimo es sacarlo del Consejo? Él no es mi consejero”.“Línea de interés, acosar y morbosear alumnas, ¡bravo UV!”.“Ahora nos tenemos que enorgullecer de un wey que acosa a niñas de prepa, que les promete hasta dejar a su esposa por ella? ¿Un wey que acosa adolescentes? Ay, que linda Universidad”.“No se les olvide agregar su amplio historial de acoso a sus logros”.“No es de mi facultad ni región pero ajá, no entiendo el porqué dejar a personas con compartimientos peligrosos para los alumnos en las aulas, no se les va a venir el mundo abajo si suspenden a este tipo y colocan a uno que tenga decencia humana, ¿muchos estudios para qué? Si no tiene cerebro para pensar en lo incómodos que se deben de sentir los estudiantes”.“¿Ese no es el que ha acosado a varias compañeras en la facultad?”.