“Dos Bocas es un acuario bonito”, critica empresario

"La refinería de Dos Bocas es un acuario bonito, y ahora el área de refinación que más pérdidas le genera a PEMEX. El no querer depender de las importaciones del energético, le va a traer a México más problemas económicos que beneficios".En lo anterior coincidió el empresario del acero, Edgar Chahín, al señalar que al cierre de año México volverá a padecer complicaciones por la escasez de gas y gasolinas en su frontera con Estados Unidos."Lo curioso es que el lugar donde el gas es más barato, está del otro lado de la frontera, en Estados Unidos y es el mismo que se está sacando de este lado. El gas que sacan lo comprimen, congelan y vuelven a sacar, es un desastre poder transportar ese gas y aquí podemos tener ese proyecto y no lo han hecho: ¿para que quieren la refinería de Dos Bocas?", cuestionó el empresario.Reiteró que el área de refinación es la que más pérdidas le genera a Pemex y hay una enorme cantidad de refinerías paradas y otras a media capacidad en el mundo. "No creo que hubiera sido lo más oportuno hacer una refinería; la dependencia o el no depender de importar nos va a salir demasiado caro", sentenció.Dijo que el resultado no es bueno a.la economía del país, primero porque Pemex produce muy caro el combustible y segundo porque ya estamos viendo las complicaciones que tiene Dos Bocas para funcionar.Ante esto y sumado a la inflación que se ha registrado en los productos de primera mano, se espera en México un cierre de año incierto que impactará sobremanera en el bolsillo de los más desprotegidos.