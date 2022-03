"El agua es de todos", CONAGUA definirá si saca de Veracruz para NL

Apegándose nuevamente a declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) vaya a revivir el proyecto "Monterrey VI" para enviar agua del río Pánuco a Nuevo León, no obstante, aclaró que el organismo será el que defina si usa agua de Veracruz.Aun así, el Mandatario aclaró que "el agua es de todos" y Veracruz no tendría problemas para abastecer incluso a otro sitios, aunque tomaría años un proyecto de ese tipo.Por ello, afirmó que al menos en esta administración no ocurriría esto, comentando que "no puede adivinar" de dónde sacará CONAGUA el líquido.El problema, aclaró, es con la concesión que "Monterrey VI" implicaba.Luego que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmara que ya hay aval de CONAGUA para usar agua de Veracruz, García Jiménez dijo no creer que el organismo rompa "la directriz del Presidente".García Jiménez refirió que sería a través de un proyecto nuevo que decida la CONAGUA si Veracruz apoyará a Nuevo León en materia de agua.De este modo, descartó que sea a través del Consorcio Empresarial Mexicano, formado por cinco empresas, y que ganó la concesión de 2014 con el proyecto “Monterrey VI”.Cuestionado sobre si está de acuerdo en otorgar agua porque es una demanda sentida de la población, dijo que se trata de dónde se extraerá el líquido, por ello se alineó con lo dicho por el presidente López Obrador, de que ese proyecto ya no es factible."No a través de ese proyecto porque es prestarse a la concesión malévola (...) de la cuales había duda por falta de ética. Estoy de acuerdo con el Presidente porque es razonable no prestarse a una concesión de negocio, de un particular y un proyecto que iba a endeudar y atar a Nuevo León por qué no dárselo al Gobierno".Dijo que de hacerse realidad es algo que no se puede realizar en este momento, por lo que tal vez no le tocaría ver en esta administración o en la siguiente por la magnitud.Para finalizar Cuitláhuac García expresó que Veracruz cuenta con el 30 por ciento del agua a nivel nacional por lo que no hay problema en que se diera algún otro permiso para apoyar.