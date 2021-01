"El cuerpo no es para fornicar", es para servir a Dios, dice Arzobispo

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, mencionó que el cuerpo humano es algo sagrado y por lo tanto, se debe valorar y cuidar, aunque actualmente se utiliza para vivir la sexualidad sin respeto.



"El cuerpo no es para fornicar, si no para servir al señor. Hoy vivimos en un ambiente muy paganizado donde el cuerpo sirve para eso, para disfrutar la sexualidad, para ejercerla como sea, donde sea y con quien sea, se vale de todo, es un libertinaje absoluto. Ya no hay respeto ni por el propio cuerpo ni por el de las otras personas".



Durante la homilía dominical, señaló que el ejemplo claro de este libertinaje y falta de respeto es posible apreciarlo en la prostitución, fornicación, adulterio, abuso a menores y las "cuestiones lésbicas, homosexuales".



"Hablamos aquí de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, de las cuestiones lésbicas, homosexuales, del abuso de pequeños, de tantas cosas que tenemos muy tremendas en nuestra sociedad y a veces también hasta en la iglesia, es sea la realidad que tenemos".



A esta crítica, sumó otra forma de dañar la salud y el cuerpo, pues comentó, el alcohol y las drogas, ha destruido vidas en poco tiempo.



"Destruimos el cuerpo por el alcohol, por las drogas. Además, nosotros tenemos todo el tiempo noticias de algunas personas que destruyen el cuerpo de los demás, sabemos que por ahí dejaron el cuerpo colgado y la cabeza por otro lado. Tenemos que valorar el cuerpo, que es el templo donde habita el espíritu".



Para finalizar, reiteró los cuidados que deben seguir los feligreses ante la pandemia COVID-19, y lamentó, el aumento de contagios y muertes por el coronavirus.



"Ojalá sigamos cuidándonos. Hay muchos remedios caseros, pues aprovechemos lo que sea sano de nuestra medicina ancestral. Aquí en nuestros templos, se seguirán haciendo las cosas de las dos maneras, presencial y en las plataformas", concluyó.