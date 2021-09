“El Ferras” sigue sus pleitos legales contra su CERESO

Tres internos, entre ellos la “personalidad” de YouTube, Felipe Ferra Gómez; iniciaron una pelea en tribunales para acceder a consulta médica de especialidad de neurología y medicamentos dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" (CEFERESO No. 5), con sede en Congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama.



Con fecha 10 de septiembre de 2021, los tres quejosos solicitaron recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río, para impugnar la sentencia definitiva del 31 de mayo pasado del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Villa Aldama.



La queja de “El Ferras” y de los otros dos internos se remonta al 7 de abril de 2021, cuando recurrieron al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal para denunciar los “tratos crueles



En su caso particular, “El Ferras” acusó al CEFERESO 5 de no brindarle la atención médica, medicamentos para sus padecimientos, vitaminas o analgésicos.



Ferra Gómez declaró padecer “fuertes dolores de cabeza, debilidad, mareos al levantarse de hacer sus actividades cotidianas y vista nublada”, y por lo anterior, denunció.



Añadió que los servidores del reclusorio se negaron a proporcionar consulta de especialista en neurología, oftalmología, suministro de gafas correctivas.



Además, al “Ferras” no se le aplicó la cirugía recomendada por su especialista en otorrinolaringología tras practicarle tomografía simple de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales sin reconstrucción, sumado a una desviación rinoseptal, derivado de un posible golpe en la nariz.



El resto de los internos igual denunciaron la negativa de acceder a medicamento y operaciones dentro del penal de máxima seguridad.



La respuesta del Juez Segundo consistió en declarar el sobreseimiento de la petición de “El Ferras” y sus dos compañeros, toda vez que los quejosos no cumplieron el proceso de impugnación o de revisión previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.



Por lo anterior, los tres enfermos recurrieron al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal para impugnar la resolución del Juez Segundo y acceder así a los beneficios de la atención médica de especialidad.