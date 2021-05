“El Güero” Palma es absuelto de delincuencia organizada

Este sábado quedó absuelto de los crímenes relacionados con el narcotráfico Héctor Luis Palma Salazar, alías "El Güero" Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, informaron las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.



A través de un comunicado, las dependencias informaron que el hasta hoy preso por crimen organizado, puede salir en libertad del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales lo ordenara.



Según la resolución, "El Güero" Palma fue absuelto de estos cargos, pero puede permanecer recluido "en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por distinto delito", indicó.



Por lo anterior, el compadre de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" podrá ser liberado en tanto la Fiscalía General de la República y sus similares estatales no hagan de conocimiento alguna otra causa penal por la que le persiga.



En tanto, la cancillería ha consultado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre si éste no cuenta con alguna solicitud de extradición en contra del "Güero" Palma.



"Una vez desahogadas las consultas referidas -que están en proceso en virtud de haberse recibido el oficio hoy, día no laborable- se procederá en consecuencia conforme a lo mandatado en la sentencia del juez y según lo dispuesto por la legislación aplicable", manifestó.



En junio de 2016, el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser deportado por autoridades de Estados Unidos en el puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, luego de cumplir una condena de 16 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos.



¿Quién es "El Güero" Palma?



En los noventa, Héctor Jesús "El Güero" Palma y "El Chapo" Guzmán fueron lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo "El Padrino", capo fundador del Cártel de Guadalajara, organización criminal que llegó a controlar todo el trasiego de drogas hacia el vecino país.



Cuando Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, su organización se dividió: El Cártel de Tijuana quedó en manos de sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix; y el de Sinaloa, en las de Guzmán Loera y Palma Salazar.



En medio de la confrontación de esos dos grupos, ocurrió el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, pero también la brutal historia que marcó para siempre a Palma.



La esposa de "El Güero", Guadalupe Lejía, con la que tuvo dos hijos, lo engañó con su cuñado, el cónyuge de su hermana Minerva, un sicario venezolano llamado Rafael Clavel y apodado "El Buen Mozo". Dicen que la bella Lupe, enamorada del apuesto matón, huyó con él y sus pequeños hijos, no sin antes retirar dos millones de dólares de la cuenta personal de Palma.



Pero el venezolano, finalmente se supo, había sido contratado por Félix Gallardo para cobrarse el robo de 300 kilos de cocaína que "El Güero" había perpetrado. Clavel, entonces, llevó la venganza a una crueldad no vista hasta entonces entre narcotraficantes: degolló a Guadalupe y le envió la cabeza en una caja de metal refrigerada. Y no conforme con el proditorio acto, "El Buen Mozo" asesinó a los hijos de Palma, arrojándolos desde un puente conocido en Caracas como "El Viaducto".



En la cabeza de Palma sólo quedaron pensamientos vindicatorios que lo llevaron a asesinar a nueve familiares de los Arellano Félix, al abogado y tres de los hijos del sicario venezolano y al propio Clavel, a quien mandó degollar en la cárcel donde lo habían recluido.



Fue en medio de esa vorágine que el 23 de junio de 1995 "El Güero" despegó de Ciudad Obregón con destino a Toluca. No pudo bajar ahí porque el Ejército tenía rodeado el campo aéreo. Tampoco, y por las mismas razones, pudo aterrizar en Zacatecas y Guadalajara. El combustible se acabó y la aeronave cayó en los límites de Jalisco y Nayarit. Malherido, sus hombres lo llevaron a una casa de seguridad de Guadalajara donde, al día siguiente, fue detenido.



"El Güero" fue encarcelado ese mismo año en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Estuvo ahí hasta 2007, año en que fue extraditado a EU, de donde finalmente volvió para ser recluido en el Altiplano en el 2016.