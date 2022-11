“El PAN es muy mocho”, dice Diputado panista que apoyó “Ley Nahle”

El diputado local Hugo González Saavedra afirmó que hasta el momento no se ha afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) y por consecuencia no puede ser expulsado; además, dijo que no se adhiere a ese instituto político “porque los panistas son muy mochos” y él tiene ideas liberales.Aclaró que en el proceso electoral local pasado contendió por el distrito de Huatusco como candidato externo del PAN y hasta el momento no se ha afiliado, ni tampoco ha sido notificado de una supuesta expulsión.Recordó que en agosto de este año se sometió a votación el dictamen de reforma al artículo 11 de la Constitución Política de Veracruz, que reconoce como veracruzano a las y los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal con hijos veracruzanos o una residencia efectiva de cinco años en la entidad.Indicó que votó por convicción, sobre todo porque hay gobernadores del PAN que no son nativos del Estado que gobiernan, “por eso, los derechos humanos y derechos políticos deben ser de avanzada”.Poco después de su voto a favor de la llamada “Ley Nahle”, se mencionó que había sido excluido del grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado y que incluso sería expulsado de las filas de ese partido; sin embargo, señaló que hasta el momento no ha recibido notificación al respecto.Además siguió desempeñando en cargo de vicepresidente de la Mesa Directiva en la Diputación Permanente y el 4 de este mes de noviembre fue ratificado para el periodo ordinario de sesiones.En ese sentido, negó que su permanencia en la Mesa Directiva sea el pago por su voto, a favor de la “Ley Nahle”, toda vez que MORENA, el partido mayoritario en el Congreso del Estado, no necesitaba su voto.Insistió que no se ha afiliado al PAN porque los panistas son muy mochos y él tiene ideales liberales.Por ello, recomendó al partido abrirse a la ciudanía y apoyar políticas sociales que demandan las nuevas generaciones, como es la interrupción legal el embarazo, el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo.