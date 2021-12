“El Piojito” pone en peligro a niños en Los Berros; desde 2015 no renueva permisos

Psicólogo Joaquín RosasDirector General de Al Calor PolíticoAnte la nota informativa publicada este 8 de diciembre en el portal alcalorpolítico.com con el título “Dueño del Piojito cerró calles de Xalapa para que lo dejen trabajar”, el Gobierno Municipal de Xalapa solicita que con base en la Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, se publique esta aclaración en el mismo espacio que ocupó la informació referida, a lo que su medio de comunicación se ve obligado por difundir información inexacta.1.- Es preciso informar que desde 2015 el señor Carlos Escobar Martínez no ha renovado sus boletas y cédulas para operar, por lo que no está al corriente en sus contribuciones como se asegura en la nota periodística publicada en su portal.2.- Los parques son espacios públicos para que las y los niños jueguen con seguridad, por lo que no se puede permitir que se les ponga en riesgo con el tránsito de un vehículo en un área donde hay pequeños con triciclos, bicicletas y familias efectuando actividades recreativas.3.- Esta empresa pone en peligro a la niñez, pues hay registro de que ha habido accidentes como consecuencia del funcionamiento del llamado Piojito. Es inaceptable que por continuar con un negocio que beneficia casi exclusivamente a su dueño, los niños tengan que replegarse por temor a ser atropellados por el trenecito.4.- Para no afectar la economía de las familias cuyo sustento depende de la empresa, al propietario del Piojito el Gobierno Municipal le ofrece una alternativa: operar en el parque Natura con todas las condiciones que exige una movilidad segura.5.- El Piojito pueden seguir circulando fuera del parque Miguel Hidalgo, Los Berros, y prueba de ello es que se le observa en las calles del Centro Histórico. Sólo se ha restringido su operación en el interior del parque.6.- Si el señor Carlos Escobar realmente tiene amor a las y los xalapeños, y sobre todo a los niños, se debe considerar que el parque es un territorio de máxima seguridad, no un área para que circulen vehículos pesados.