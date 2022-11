“El Potro” cumple 16 días desaparecido; “te queremos vivo”, claman en Xalapa

Integrantes del “Movimiento de Resistencia Civil La Leyenda de Chucho El Roto” se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir que aparezca uno de sus dirigentes, el fundador Francisco Morales Fernández, “El Potro”, desaparecido desde el pasado 26 de octubre.Al respecto, el vocero y secretario general del movimiento, Jorge Morales Barrada, demandó que actores políticos no saquen provecho de esta circunstancia.“Hemos manifestado todo el tiempo que nuestra bandera siempre se ha caracterizado por la lucha social, por la reclasificación de las tarifas. Entonces le pedimos a todos los actores políticos que no quieran hoy involucrar el movimiento de lucha y resistencia y esta situación que estamos viviendo por nuestro luchador social, por nuestro líder y querer sacar provecho”.“Agradecemos a los actores políticos pero también les pedimos mucha prudencia, (...) que no quiera ningún partido político ni ningún actor político querer sacar raja de esta situación en favor de algún color”, dijo.El activista dijo confiar en el Gobernador y en las líneas de investigación que mantiene la Fiscalía.“Señor Gobernador, aquí está la mano extendida de Chucho el Roto y esperamos encontrar también la mano extendida de aquel lado para que esto se pueda resolver. Lo que venimos a hacer hoy aquí también es demostrarle que estamos respaldando lo que se está haciendo por medio de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda”.Por último, aseguró que con la manifestación no buscan generar conflictos, ya que tiene por finalidad seguir pidiendo el apoyo, el respaldo, reiterar el apoyo y confianza que tiene el movimiento puesto en las acciones del Gobernador y que la lucha continúe en favor de su líder.Cabe recordar que Francisco Morales Fernández permanece en calidad de no localizado desde el día miércoles 26 de octubre. El vocero dijo desconocer si habría recibido amenazas o las circunstancias de la desaparición.