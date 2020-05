“En otros Estados, el crimen reparte despensas”: critican nula ayuda a colonias de Veracruz

Habitantes de varias colonias de la ciudad de Veracruz, integrantes del “Grupo Impulsor del Desarrollo Social”, bloquearon el puente Morelos y la avenida Zaragoza la mañana de este viernes para exigir al Ayuntamiento la entrega de despensas prometidas desde el año pasado.



Al respecto, Alejandro Benítez, delegado de este grupo, señaló que desde hace seis meses, la Dirección de Desarrollo Social les garantizó la entrega de mil despensas.



Sin embargo, no les llegó nada pese a que la entrega supuestamente sería el 1° de abril y al acudir al Ayuntamiento les informaron que por la pandemia no están laborando.



"Desde el año pasado, por octubre, el señor Gerardo Loya y el director de Desarrollo Social nos ofrecieron mil despensas y nada, nos censaron, nos pidieron credenciales, CURP, fueron de casa en casa. Hay mucha gente que no sale de sus casas por miedo a la pandemia, muchos también han sido despedidos; (...) somos de Vergara Tarimoya, la Reserva, Amapolas 1 y 2, El Fenix y otras colonias de extrema pobreza", dijo.



Benítez criticó que los tres niveles de Gobierno ignoren a los ciudadanos de escasos recursos, hoy afectados por la contingencia de COVID-19, mientras que en otros Estados los cárteles del narcotráfico hasta llevan despensas a los necesitados.



"En otro Estados, el crimen organizado está repartiendo despensas, ¿qué quiere el Gobierno? ¿Qué el crimen organizado vaya de colonia en colonia a entregar despensas ya que el Gobierno no hace nada? Pero cuando piden los votos, nos traen como guajolotes arriba de los carros para allá y para acá y ahorita que necesitamos de ellos, nadie nos ayuda", dijo.