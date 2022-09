 En Veracruz Puerto, otra escuela protesta por falta de docentes

Por la falta de tres docentes, padres y madres de familia de la escuela primaria “Benito Juárez” se manifestaron, desesperados porque desde finales del 2021 no cuentan con uno de los profesores y para evitar que pierdan clases pagan a un suplente.El plantel ubicado en la congregación de Dos Lomas está a la espera de que les asignen al personal.Dos pidieron su cambio desde hace una semana y no les han informado cuándo podrían llegar los sustitutos.En el caso del docente del grupo de cuarto grado, desde el pasado diciembre urgen a un suplente.”Son tres grupos sin maestro, pero por la que nosotros estamos peleando es por la maestra de cuarto año, porque lleva 10 meses el grupo sin maestro. Los otros dos maestros pidieron su cambio y se acaban de ir el jueves, y no tuvieron clase ni viernes ni hoy lunes, según mañana ya vienen los maestros a presentarse, pero tampoco no es una seguridad”, dijo Adriana Torres, una de las madres inconformes.Tan sólo de este grupo son 40 niños los que están sin docente asignado y los padres costean el pago de una provisional."La maestra que está ahorita cubriendo le estamos pagando nosotros como padres de familia, ya vino el supervisor, la delegada de la SEV, Diana Santiago Huesca no nos da respuesta alguna, nada más nos mandó a decir que hoy nos manda horario”.Los padres de familia tomaron el plantel y afirman que no se moverán hasta que lleguen los docentes para los tres grupos.