En el Malecón de la ciudad de Veracruz, largas filas se observan debido a las personas que buscan subir a los buques que forman parte del Festival Velas de Latinoamérica.Algunos prefieren contemplarlos desde el muelle pero quienes desean conocer la experiencia de estar a bordo, tienen que esperar hasta una hora para poder ingresar.La mañana de este viernes, sólo los veleros “Cuauhtémoc” de la Armada de México y el “Cisne Blanco” de Brasil se encontraban abiertos al público.Para muchos, es la primera vez que suben a una embarcación marítima.“Es la primera vez que nos subimos a un barco de verdad, somos de Xalapa”, dijo Delia Carrillo.“Nunca había subido, vi todas las partes, el timón, las bandera de México, el barco. Lo que más me gustó fue el timón", dijo Sebastián, de 7 años.El Festival Velas de Latinoamérica 2022 ha permitido que veracruzanos y turistas disfruten de este tipo espectáculos que no se dan en cualquier puerto y es sólo cada cuatro años.“Muy interesante, muy bonito, muy padre, una experiencia que nunca había vivido, me gustó todo, impresionante”, dijo Arely RodríguezDe acuerdo con las autoridades de turismo, se estima que sean más de un millón y medio de personas que visiten los buques.Los veleros “Libertad” de la Armada de Argentina mantienen eventos privados abordo, por ello, se informa a los visitantes que estará abierto al público a partir de este sábado.En el caso de “Capitán Miranda” de Uruguay, está en preparación para los recorridos.Mientras tanto, el buque de la Armada de Colombia “Gloria” ya se encuentra en aguas veracruzanas, se mantiene en fondeadero a la espera de que se le dé entrada a los muelles del malecón.