“Es una estupidez la confrontación”: Carlos Slim llama a dejar conflictos ideológicos

El empresario y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, dijo que en México desafortunadamente hay desunión y conflictos por cuestiones ideológicas o hasta caprichosas, “lo que daña a México”.Consideró “estúpida” la confrontación y pidió trabajar juntos y en unidad por el bien del país para que no pierda la oportunidad y salga del subdesarrollo.Porque, actualmente, el único país que claramente está conduciendo el cambio de manera cuidadosa y ordenada de una manera eficaz es China, que anualmente ha sacado de la pobreza a millones de personas para llevarlas a la clase media. Sin embargo, dijo que en el mundo no se conduce ni se entiende verdaderamente cómo dar el cambio, explicó.“Desgraciadamente, México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos, es una tristeza. Cuando tenemos un momento de gran oportunidad acabamos con éste. Lo he vivido y eso es muy triste que nos pase”.Para el hombre de negocios lo peor que le puede suceder a México es que haya desunión y conflicto y admitió que desafortunadamente ya estamos en esa situación en el país y añadió que cuando se elige a un gobierno democráticamente se debe discutir con los secretarios de Estado y aportarles ideas y planteamientos.En la entrevista que le hizo, el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, Slim, empresario de Grupo Carso –Sanborns, Condumex, Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy y CIDEC– afirmó que, en respuesta a si es mejor confrontar al gobierno o dialogar, consideró:“Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería, porque si lo que van a hacer las cámaras es confrontarse por confrontar, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional”.Agregó que todos jugamos en el mismo equipo y no se puede dividir al país o dejar de invertir, “los conflictos hay que ir a discutirlos y sostenerlos en la discusión, pero no es a periodicazos... lo que nos urge en México es que en lugar de discutir y pelear y encontrando los lados flacos de otro, hay que pensar en la responsabilidad que tenemos con el país, la sociedad y la población de México y no estar confrontándonos”.Las peleas en la época de Porfirio Díaz llevaron a México a guerras civiles, invasiones de territorio, pobreza y desigualdad, todo por la confrontación.Agregó: “Es una estupidez la confrontación, a México le hace daño todo eso, al país le hace daño, a la empresa, al gobierno y a todos nos hace daño, se me hace una tontería.“Lo que debemos de hacer es trabajar unidos, que se invierta y se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo que hemos tenido tantas oportunidades y ya no perder esta oportunidad, en donde el Tratado de libre comercio es muy importante”, aseguró.Enlistó una serie de momentos en que México ha perdido la oportunidad de salir adelante, como el ser exportador petrolero.“Desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente que en lugar de producir 2 millones 600 mil barriles producimos 600 mil, 2 millones menos, si tuviéramos hoy esos 2 millones, valdrían 200 millones de dólares diarios, es una pena que se haya explotado y exprimido a Pemex como se exprimió y que no se haya invertido en reservas y producción”.Cuando se tuvieron importantes ingresos se mal invirtieron y el país se endeudó, luego hubo inflaciones, crisis, y políticas equivocadas.“Yo diría que estamos estancados desde 1980 o desde 1981, el primer error fue hacer que el salario cayera 65 por ciento”, dijo que hace falta que la gente tenga trabajo, gane bien y pueda participar en el mercado.