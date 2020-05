“Es una pandemia, no un carnaval”, alerta veracruzano desde Texas

Originario del estado de Veracruz pero radicado en la costa de Texas por motivos de trabajo, José Hernández urgió a sus paisanos a respetar las medidas de sana distancia y a quedarse en casa ante la contingencia de COVID-19.



"Es una pandemia, no un carnaval", dijo ante las imágenes de aglomeraciones de veracruzanos en mercados, calles e incluso en fiestas.



"Realmente entiendo a las personas que no pueden quedarse en casa por necesidad económica pero al menos pueden minimizar y tomar precauciones", dijo.



Comentó que en el área de Houston, los texanos se adaptan a una nueva realidad en donde el contacto de persona a persona es mínimo y crece la interacción con la inteligencia artificial.



Un ejemplo, dijo, es el sistema "selfpayment" donde el consumidor escanea, paga y embolsa sus propia compra y, sin excepción, portan mascarilla y guantes. En casa, los menores de 17 años guardan la sana distancia.



"Sí se ve gente pero ordenada y todos con máscara y guantes. Llegas a las tiendas y esperas a que te limpien el carrito. Por ejemplo en Walmart, Home Depot, cuentan quien entra y quien sale para limitar la cantidad de personas".



En los autoservicios, los carritos circulan en una sola dirección en los pasillos y a las cajeras se les protege con un acrílico.



Y aunque existió un desabasto ante las compras de pánico de papel y víveres, afirmó que los texanos experimentarán un desabasto de carne con el cierre de la planta Tyson, por los contagios registrados en la empresa.



En su caso, José pidió baja voluntaria en su trabajo, una refinería, ante la oleada de contagios masivos en la zona de Houston.



Además, trabajadores indocumentados experimentaron lo peor de la pandemia, principalmente los empleados en construcción, jardinería y restaurantes.



De acuerdo al veracruzano, el tráfico en Houston disminuyó casi a cero, aunque poco a poco comienza a reactivarse la economía en medio de estrictas medidas de protección.



En el caso de Texas, el Estado declaró Emergencia y por lo tanto, los acreditados con un préstamo, una hipoteca o un autofinanciamiento comenzarán a pagar a partir de 2021.



Para los menos desfavorecidos, explica, las escuelas públicas dan desayuno y comida a los niños, mientras los bancos de alimentos aportan víveres a las familias vulnerables.



"A finales de febrero se empezó a escuchar muy fuerte lo de una nueva 'flu' y nos pasaron un memo en el trabajo, el memo decía que cualquier empleado que se reportara enfermo por gripe no regresara hasta tener el alta de un medico y si alguien traía gripe o tos, lo mandaramos para la casa", dijo.



A principios de marzo, la empresa regresó a sus empleados a casa por dos días y en ese instante, inicia la multiplicación de casos en Nueva York y California.



La instrucción posterior del trabajo consistió en "Quédate en casa".



"En ese inter de tiempo, se dispararon los contagios en el país. Primero la ciudad de Houston y el condado de Harris declararon un Estado de Emergencia. Posteriormente, el estado (Texas) declaró la emergencia y esto ocasiona que casi todos los negocios cierren y por ende, personas no esenciales deban quedarse en casa".



En su caso, pidió la baja del trabajo de manera temporal, para evitar contagios en su familia y subsiste de ahorros y un seguro de desempleo.



"Honestamente, yo creo que nada volverá a ser 'normal'", considera José, quien a sus familiares y amigos les pide no bajar la guardia, "más vale que después se rían de haber exagerado que lamentar una muerte".