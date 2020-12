“Esperamos que sea suficiente” el presupuesto ya asignado a OPLE: Finanzas

El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, descartó que sea necesario modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJNT) invalidó la Reforma Electoral.



De acuerdo con el funcionario, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no debe de necesitar más presupuesto que el contemplado para cumplir con el proceso electoral 2020-2021, pues se le otorgaron los recursos que requirió para 2021.



Lima Franco explicó que en el proyecto de presupuesto que presentó al Congreso local, el cual todavía no es aprobado por los diputados, no se incluyeron los descuentos en el presupuesto del OPLE, según los términos de la reforma a la constitución en materia electoral que fueron anulados por el máximo tribunal.



Detalló que de ser así, el Organismo hubiese recibido únicamente 700 millones de pesos, sin embargo, se le asignaron cerca de mil 61 millones de pesos.



“Debemos de recordar que la propuesta que está en el Congreso para el OPLE de 2021 es prácticamente lo que pidió el OPLE. Si nosotros hubiéramos mandado la propuesta de acuerdo con la Estimación de la Reforma, hubiesen sido cerca de 700 millones; nosotros mandamos lo que ellos pidieron, tal cual, que fueron cerca de mil 61 millones de pesos”.



“Nosotros estamos esperando de acuerdo con las estimaciones que pudieran salir con esos mil 61 millones; nosotros enviamos la propuesta tal cual el OPLE pidió, no la enviamos con la estimación de reforma”, explicó.



Pese a lo anterior, el Secretario de Finanzas añadió que en caso de que el OPLE requiera una ampliación, la SEFIPLAN cuenta con una disponibilidad suficiente para cumplirla pero todavía no se ha requerido por el organismo.



“El OPLE debe de hacer sus estimaciones pero de nuestra parte no habría ningún problema y esperamos que sea suficiente. Traía un margen importante, cerca de 361 millones lo que trae de margen, por eso creemos que es suficiente para esta elección de 2021 y si la comparamos con la pasada elección, creo que es prácticamente lo mismo”.



Además, aseveró que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ya cumplió con el pago de los recursos que fueron descontados en prerrogativas a los partidos políticos. El dinero ya fue depositado al OPLE.



“Ya se hizo, nosotros ya cumplimos en tiempo y forma; ya dependerá del organismo la dispersión a los partidos”, comentó.