“Está peor que el Seguro”: En Coatzacoalcos, sacar licencia de conducir es un Viacrucis

El Viacrucis de los interesados en obtener su licencia de manejo en Coatzacoalcos continúa, debido al limitado número de fichas que otorga la oficina.Las personas que hacen fila un día antes y otros llegan a las 2 de la madrugada para poder ser de los primeros a las 8 de la mañana cuando abre el módulo para poder obtener un espacio dentro de los “suertudos” que sí son atendidos.Un varón, oriundo del municipio de Las Choapas, informó que él llegó a Coatzacoalcos desde el domingo a las 7 de la noche y desde esa hora comenzó a hacer fila, esto porque en el sur no hay más oficinas como en Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan.Patricia González, quien llegó a las 2 de la madrugada de este lunes 14 de febrero, dijo que la situación ahora es peor que si fueran a sacar una cita del IMSS.“Vine a esta hora porque me han dicho que no hay licencias, que están limitadas, hay gente que está desde la noche para poder alcanzar una. Vine principalmente para evitar las multas, no me han multado pero temo que me detengan, por eso me apuré a hacer el trámite”, dijo.La dama explicó que según lo que le han contado, sólo se expiden 50 fichas diarias, situación que sin duda deja fuera a muchos ciudadanos que llegan a diario a intentar hacer el trámite.“No puede ser, está peor que el seguro esto, son más de 50 los que estamos aquí, por eso me apuré a venir, no sé qué va a pasar con las demás personas, estamos con el frío aquí, tomando café, avena, tratando de que sea menos pesado, al menos no está lloviendo, nos dijeron que la semana pasada había gente aquí mojándose”, declaró.Por su parte, la señora Luz González, quien también llegó a las 2 de la mañana, calificó la situación como injusta, aunque reconoció que no había otra forma de poder hacer el trámite."Igual llegué 2 de la mañana, la verdad es una injusticia que nos tengan así pero qué le vamos a hacer, tenemos que participar en esto, ya la semana pasada vine, me revisaron mis papeles y me dijeron que viniera temprano para alcanzar"."Dicen que por el COVID-19 pero no lo creo la verdad, es una injusticia, mire cuántas personas, pediría que cumplan, que estén como antes, mire cómo estamos, estamos peor ahora", sostuvo.