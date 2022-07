¡Estalla Yeri MUA! En el Carnaval “no hay seguridad”, fracasa Comité Organizador

Al recriminar la mala labor del Comité Organizador, la influencer Yeri MUA criticó la falta de seguridad en el Carnaval de Veracruz, señalando que algunos de sus invitados fueron víctimas de robos y que le informaron que reporteros fueron agredidos con gas pimienta luego del primer desfile en el que participó.Lamentó que al pedir más seguridad al Comité la han tachado de “berrinchuda y loca”, pero en su opinión debe haber más elementos resguardando a los visitantes."No entendí qué está pasando, pero en pocas palabras no hay seguridad".Yeri MUA sostuvo que no está exigiendo solo seguridad para ella o su círculo cercano sino para todos los asistentes a las festividades, pues los robos de celulares se extendieron no solo a sus seguidores o equipo, sino también a familiares y asistentes en general."Es algo que a mí me preocupa porque hay asaltos y pues no hay suficiente seguridad para detenerlos o frenarlos", se quejó.Sostuvo que ha recibido críticas por su exigencia y ha sido tachada de loca y "berrinchuda", pero afirmó que tras ser nombrada reina de las fiestas e invitar "a todo mundo" al festejo, lo propio es que haya seguridad.“No hay nadie organizando, lo tenemos que organizar nosotros, parecemos nosotros los del Comité porque somos los únicos que se ponen a organizar y a ver, a proveer la seguridad”, dijo.Afirmó que la seguridad de su corte y equipo fue privada pues no hubo intervención alguna de instituciones públicas.“La seguridad que estaba con nosotros no era del Gobierno, eh, era de Sol, si no hubiera estado Sol quien sabe qué chingados hubiera pasado y es lo que me molesta. ¡No puede ser que Sol ponga más seguridad que todo el Comité del Carnaval¡ ¡No puede ser pinches posibles!”, dijo.Igualmente, al afirmar que "los jarochos merecen más', Yeri Mua llamó a una mejor organización de las fiestas en lo subsecuente.“¿Dónde está todo el dinero que recaudaron los príncipes, las princesas y los reyes? ¿Dónde se ve reflejado? En los carritos no se ve y no voy a tocar el tema de los carritos porque es un tema muy extenso, no se ve”, criticó.