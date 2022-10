“Este Gobierno lo niega todo”: Transportistas sobre asaltos en la Veracruz-Puebla

Aún cuando los gobiernos de Puebla y Veracruz dieran a conocer que no tienen reporte de asaltos masivos en la autopista Veracruz-Puebla, como reportaran medios nacionales y estatales, la Federación Méxicoamericana de Transportistas A. C. aseguró que estos atracos ocurren “todos los días”.El líder de la Federación, Lauro Rincón Hernández, afirmó que incluso él mismo ha sido víctima de robo en el tramo Maltrata- Acultzingo y las autoridades no han hecho nada al respecto."Yo logré escabullirme, pero no toda la gente tiene suerte, lamentablemente ya estamos acostumbrados que este Gobierno lo niega todo, yo creo que no le ha tocado ninguno de ellos o su familia, el día que les toque y que les lleguen quitar la vida a alguien de su familia entonces se van a lamentar", dijo.Acusó que no hay patrullaje en este punto y eso lo hace vulnerable a la inseguridad, por lo que se ha convertido en un “foco rojo”.Rincón Hernández explicó que por eso recomiendan a los conductores no llevar efectivo pues ya es un riesgo."Se tienen que poner las pilas los tres niveles de Gobierno porque a estas alturas se han convertido en burla y hazmerreir de la delincuencia", dijo Rincón Hernández.