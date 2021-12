“¡Fabián, amigo!”: Cazarín “dio las indicaciones precisas” para vender ingenio de Lerdo

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder de MORENA en el Congreso de Veracruz, “dio las indicaciones precisas” para la compra-venta del Ingenio “San Francisco El Naranjal”, en Lerdo de Tejada, afirmó en su momento el mismo comprador, el empresario Fabián “N”, quien ahora fue detenido por el delito de secuestro agravado.Este jueves, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el Diputado morenista no tenía ningúna relación de amistad con el empresario y también Alcalde electo morenista de Lerdo, sólo la pública y aclaró que Gómez Cazarín no es socio comercial en la recuperación del ingenio.Sin embargo, el pasado 3 de abril, durante un evento en aquella factoría para arrancar la reapertura, el Diputado destacó su amistad con el empresario y el mismo Gobernador exhibió que Gómez Cazarín fue el gestor de la inversión, en la cual trabajó desde hace al menos dos años.En la compra del ingenio, cabe destacar, también participó el empresario tabasqueño, Alejandro Tovar, presente en aquel evento.“¡Fabián, amigo! Agradezco tu compromiso con este proyecto y Alejandro, muchas gracias por creer en esta empresa, muchas gracias por creer en Lerdo, también hace calor como en Tabasco, eh”, dijo Gómez Cazarín ante obreros de la factoría.El Diputado recordó que dos años y medio antes, en Tlacotalpan, trabajadores de Lerdo arribaron para pedir apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encargó al Gobernador atender la situación.“Qué chido se siente la verdad, estoy sumamente contento, gracias, Fabián, Alejandro, gracias por confiar en mí, me ha tocado estar en varios eventos de verdad y no sé pero (...) me pongo nervioso, me pongo contento cuando veo las caras de los empleados, de los obreros que durante mucho tiempo pidieron justicia laboral y nadie los volteaba a ver”.Cazarín explicó que la reactivación del ingenio significaba para casi 600 trabajadores directos “un enorme alivio”.“El final de una pesadilla de casi 8 años en la que vivieron, una etapa muy difícil de sus vidas, hubo a quien le mermó el patrimonio, le mermó noches de sueño, les mermó hasta la vida”, dijo al mostrar su conocimiento sobre la situación con el ingenio, “cuando vengo a Lerdo me siento como en mi casa, me siento con mis amigos y con mi familiares”.Por su parte, durante el mismo evento, el empresario Fabián “N” afirmó que el Diputado morenista fue quien dio “las indicaciones precisas para que esto realmente se lograra”.“Agradezco también la visión y el compromiso del diputado Juan Javier Gomez Cazarín para ser facilitador de las negociaciones y desde luego el interés del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para sacar adelante este tema, que era un compromiso personal del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta tierra”, dijo.De acuerdo con el Alcalde electo de Lerdo, los planetas “se alinearon” para la adquisición del ingenio y comentó que haber convencido a un socio de fuera hubiera sido difícil hace dos años y medio.Por último, el gobernador Cuitláhuac García también reconoció a Gómez Cazarín por llevarle la voz de los empresario y explicó que para reabrir el ingenio hubo apoyo del Congreso y dependencias como las Secretarías del Trabajo (STPS) y de Desarrollo Económico (SEDECOP).“Cuando el diputado Cazarín, trayendo la voz de los empresarios, me invitó, le dije: ‘sí, cómo no, quiero ser testigo de eso, fueron muchos meses, días de andar buscando todas estas condiciones y desde luego, el gran compromiso del Presidente de la República”, dijo.García Jiménez señaló que el líder de MORENA en el Congreso “supo hablar con todos y todas las legisladoras para que se empujara” el proyecto.“Agradezco también desde luego al diputado Juan Javier Gómez Cazarín; recuerdo alguna vez una llamada que me decía: ‘Gobernador, permítame hacer un esfuerzo para ya dar el último paso y arrancar este proyecto’”.“Le dimos la confianza, sabíamos que estaba queriendo hacer realidad el sueño de muchos y desde luego pusimos a su disposicion el apoyo de la Secretaría del Trabajo, (...) de SEDECOP, lo que necesiten, lo que se requiera”.Cabe destacar que durante aquel evento, el empresario y ahora detenido Fabián “N” invitó a los presentes a regresar el próximo año a celebrar la reactivación del ingenio.“Le tomo la palabra a Fabián y estaremos aquí dentro de un año, siendo testigos también de cómo esto habrá sido transformado”, dijo el Gobernador.