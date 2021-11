“Fiesta” del Tercer Informe reactivó 100% la economía de Tlacotalpan: Alcalde

La economía se reactivó al 100 por ciento en el municipio de Tlacotalpan, refirió el alcalde Christian Romero Pérez, al señalar que el sector hotelero, restaurantero, centros de entretenimiento y comercios están ocupados en su totalidad.Y es que derivado del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el cual se realizó por primera vez en este municipio de la Cuenca del Papaloapan, desde hace varias semanas se han llevado a cabo actividades en esa demarcación, lo que derivó en la reactivación económica.“Al cien por ciento, si va a un hotel, una casa que renten, no va a encontrar habitación. Los restaurantes están súper llenos y no hay manera de poder decir un 90. Está todo al 100 por ciento”, expresó.A referir que Tlacotalpan está “de manteles largos”, dijo que es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud, donde se observa gran número de gente, como si fueran las fiestas de La Candelaria.“Estamos muy contentos, esto ha generado no de hoy, desde hace varios días, una derrama económica impresionante y hay un lleno total no tan sólo aquí en Tlacotalpan, sino en todos los alrededores de la Cuenca”.Christian Romero destacó la presencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como una funcionaria de alto nivel que acudió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo cual, dijo, enaltece el municipio.Para finalizar, el Presidente Municipal anfitrión del evento organizado por el Gobierno del Estado expuso que los tlacotalpeños vivieron el Tercer Informe de labores como una fiesta y asistieron a los puntos donde se transmitía el mensaje, “estaban contentos, la gente quería venir, fue abierto al público, para todos”.