"Fifís" no entienden que Guerrero, Oaxaca y Chiapas requieren más recursos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que por egoísmo, los conservadores y los “fifis” no entienden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca -donde se registran los mayores niveles de marginación- necesitan más ayuda que otros Estados del país.“Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores, los fifís que son muy egoístas, a veces dicen es mucho lo que se está destinando a Oaxaca, Chiapas, Guerrero”, dijo.En una reunión con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y autoridades de la Montaña, el titular del Ejecutivo recordó el caso del diputado federal del PAN, Gabriel Quadri, que llegó a decir que si desaparecían o no se tomaban en cuenta estos tres Estados, la situación económica y social de México sería mejor.“Imagínese, un diputado federal, por eso Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, ¿Cómo van a triunfar personas con esa mentalidad? Ese es el pensamiento conservador”, fustigó.