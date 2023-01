“Gobernador, gobernador” gritan a Sergio Gutiérrez Luna en reunión con Adán Augusto

En un video publicado en redes sociales, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, se vio junto a Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal a quien “recomienda” y señaló como el “primer abogado de Veracruz”; tras la entrada de Luna, los asistentes al evento comenzaron a gritar “gobernador, gobernador"Y es que por segunda ocasión en enero, el secretario de gobernación, Adán Augusto, visitó el puerto de Veracruz y esta vez sin reunirse con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero sí con militantes del Movimiento Regeneración Nacional y de los otros partidos que conforman la coalición.Fue en dicha reunión donde se le pudo ver con el diputado federal Gutiérrez Luna, político del que, a mediados del año pasado, se vieron espectaculares con su imagen en distintos puntos de la entidad veracruzana.En esta grabación y tras los gritos de “gobernador” por parte de los presentes, el funcionario federal dijo “como dicen en mi pueblo, el pueblo amacha, ¿que así sea no”?, un regionalismo tabasqueño donde “amachado” quiere decir terco o necio, por lo que su expresión puede referir que cuando el pueblo se aferra a algo, así resulta.Las palabras de apoyo al diputado federal a no quedaron ahí, pues Adán Augusto indicó que “lo malquieren (a Sergio Gutiérrez), no es que tenga presente y que tenga una trayectoria, si no lo que no quisieran algunos es que no tuviera futuro, ahí sí se van a topar con pared”De mediados del 2022 a principios de 2023 dos figuras políticas se han visto en espectaculares y otras formas de promoción. Por un lado Sergio Gutiérrez Luna, quien ha sido desconocido por el mismo gobernador Cuitláhuac García; por el otro, quien podría ser la abanderada de Morena en el Estado, la actual secretaria de energía: Rocío Nahle.Cabe destacar que en el video Adán Augusto apunta que su próxima visita la podría hacer en el sur del Estado.