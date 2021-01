“Gobernador nos ha instruido” vigilar a jueces: Presidenta de Poder Judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Superior del Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, aseguró que todos los jueces de Veracruz son investigados por el Consejo de la Judicatura, ya que antes “estaban sueltos” y “hacían lo que querían”.



Tras la “instrucción” del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que se les investigue por su actuación y por liberar a presuntos delincuentes una vez que son detenidos y presentados, dijo que ponen “mucha atención” al tema y los juzgadores responden al llamado.



“Estamos poniéndole mucha atención, sobre todo porque el señor Gobernador nos ha instruido para efecto de estar trabajando con ellos y nos están respondiendo, (…) se estaba dando una situación difícil, estaban sueltos, hacían lo que querían pero en la actualidad están vigilados por el Consejo de la Judicatura”, dijo.



Durante entrevista, Romero Cruz aseguró que diariamente los están llamando, “ya sea en la mañana, en la tarde, en la madrugada y muchos, la gran mayoría nos están respondiendo” y fue clara al referir que quien no acate estas disposiciones será removido.



“Estamos haciendo muchos cambios y algunos jueces ya no están; (…) algunos un poco incómodos porque no les agradan los cambios y han renunciado, aproximadamente cuatro personas han renunciado y no precisamente son jueces todos”, dijo.



La Presidenta del Poder Judicial de Veracruz indicó que el trabajo de vigilancia no significa nombrar jueces y que hagan lo que quieran después de ello.



“Tienen que responder a la ciudadanía de Veracruz, estamos claros que su trabajo es totalmente responsable y que tienen que cumplir con Veracruz”.



Sin abundar sobre las investigaciones hacia los togados y las posibles sanciones, debido a la secrecía de las mismas, refrendó que los están investigando, “a todos y cada uno de ellos, no nada más a uno, dos o tres, no, a todos los estamos investigando”.



Finalmente, recordó que la Ley se debe aplicar como debe ser y que los jueces lo saben perfectamente bien, “ya los he exhortado cuando van al TSJ o cuando voy a los juzgados”.