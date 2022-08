El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, advirtió en redes sociales del “hackeo” de su teléfono celular.Alertó que por medio de mensajes piden “ayuda” a su nombre, lo cual no es verdadero.En un audio compartido, Suazo Reyes exhortó a sus amigos, familiares y conocidos a ignorar cualquier mensaje con su número de teléfono.“Alguien usurpó mi número telefónico y está mandando mensajes indebidos a mi nombre y eso es completamente falso”.Similar advertencia plasmó en Twitter, en donde reitera el exhorto a no responder ni atender cualquier mensaje enviado desde su celular.“Buenas noches, soy el PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES alguien indebidamente USURPÓ mi número tel y está enviando mensajes para pedir ayuda. Les agradeceré no hagan a ningún mensaje, son completamente falsos” publicó en la red del ave azul.