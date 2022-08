“Hay problemas graves de inseguridad” en Veracruz, reiteran empresarios

El empresario del ramo del acero Edgar Chahín Trueba señaló que en el Estado hay un problema grave de inseguridad y también en el transporte carretero, y aunque en el municipio de Orizaba se ve un poco menos esta problemática, no está exento.“Sí hay problemas graves de inseguridad, sí hay problemas serios de inseguridad en el transporte carretero”, remarcó al preguntarle sobre la percepción que hay entre el empresariado de esta problemática.Indicó que aunque en el caso de Orizaba se han tenido eventos menores, también se ve esta situación, aunque no se debe caer en pánico porque eso no contribuye a arreglar nada.Pese a que el gobernador Cuitláhuac García en su reciente visita al municipio de Mendoza asegurara que se ha mejorado en este tema, el empresario consideró que en algunos rubros se han visto mejoras, pero en otros, “hay pendientes”.Consideró que las autoridades sí se dan cuenta de la gravedad de la situación y por ello llevan a cabo diversas acciones, como es la misma reunión de la mesa para la construcción de la paz que realizan.Este miércoles, el mandatario estatal minimizó tanto la inseguridad como los asaltos y rapiña en carreteras, lo que causó molesta en algunos sectores de la población que consideraron no se quiere ver la realidad que sufren los ciudadanos.