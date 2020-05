El corporativo Walmart Mexico y Centroamérica aclaró que no acusó de extorsión al titular de la Procuradoría Estatal de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés; caso contrario, aceptó su responsabilidad por el mal manejo con los residuos de sus tiendas en la ciudad de Veracruz.



Hace unos días, circularon versiones de que la cadena de comercialización minorista, habría acusado al funcionario estatal de extorsión por más de 10 millones de pesos, por una supuesta multa que aplicaría la PMA derivado del mal manejo de residuos.



Y es que tras comprobarse que diversas tiendas del corporativo tiran desechos a cielo abierto, la PMA, conforme a sus atribuciones, clausuró y emitió la multa correspondiste.



“Afortunadamente la verdad me da la razón y Walmart Mexico y Centroamérica, ha aceptado su responsabilidad por contribuir a la contaminación de un basurero a cielo abierto. Se comunicaron conmigo desde el pasado viernes 8 de mayo para pedir que no siguiéramos con el procedimiento precautorio de clausuras de su grupo, comprometiéndose a responder ante el impacto ambiental causado”, dijo Rodriguez Cortés.



Afirmó que todos los procedimientos de la PMA obedecen “únicamente a garantizar la preservación del patrimonio de los veracruzanos”, así sean grandes corporativos nacionales o internacionales, “se actuará si se atenta contra el medio ambiente”.



Walmart acepta su error



En un audio difundido por la PMA, se escucha al vicepresidente comercial del Walmart, Rodrigo Flores, sostener comunicación con el jefe de Inspección y Vigilancia de la PMA, Gaspar Monteagudo Hernández, para explicar la situación al respecto.



Rodrigo Flores acepta que el corporativo cometió errores con el manejo de su basura.



“Hicimos mal las cosas, nuestros abogados, el despacho que tenemos, la verdad deja mucho que desear, ya lo acabamos de retirar del caso”, dice el representante de la empresa.



Agregó que quienes fueron a hablar con el procurador Sergio Rodríguez la semana pasada, ya no forman parte del equipo legal de Walmart Mexico y Centroamérica.



Incluso, refirió que el vicepresidente legal de la cadena ya se había comunicado con ellos para explicarles sobre este error.



“Para decirnos que con mucha pena, nos habíamos equivocado nosotros”, sostuvo.



Garpar Monteaguado le comenta que eso era lo que se les trataba de explicar en la reunión de la semana pasada e incluso en llamadas telefónicas, ya que el objetivo es que acepten que están haciendo daño al medio ambiente y que tienen que cumplir con lo que esto conlleva.



Al final de la conversación, Rodrigo Flores reitera que no hubo ninguna petición ilegal por parte de la PMA.



“Y lo reiteramos y lo sostenemos, Walmart nunca ha acusado al Procurador de extorsión, algo así, o de cohecho, por ninguna cantidad”, dijo.



Ahora, la PMA aplicará las sanciones por probable responsabilidad sobre el sitio contaminado, mal manejo de sus residuos e incumplimiento con sus bitácoras de disposición final.



Se trata de 4 tiendas documentadas en la zona Veracruz-Boca del Río, las cuales no pueden comprobar la disposición adecuada de sus residuos, por lo que se les aplicará una multa entre los 800 mil y el millón de pesos aproximadamente, por los volúmenes que maneja cada tienda.



Se presume que así se encuentran todos los establecimientos de esta cadena comercial, ya que manejan a la misma empresa para que les de este servicio a todas las tiendas.



Cabe recordar que en la Gaceta Oficial del Estado, se declaró desde el mes de Diciembre a José Azueta como tiradero a Cielo Abierto, esto producto del trabajo del año pasado entre Orfis-Contraloria Municipal y Procuraduría del Medio Ambiente, por lo que esta última ha actuado conforme lo estipulan los lineamientos.



Para finalizar, Sergio Rodríguez adelantó que continuarán con las inspecciones en todos los sitios comerciales, sean cadenas locales, nacionales o internacionales.