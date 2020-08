¡Higos frescos y baratos para Xalapa! Llegaron desde Tatatila y se acabó todo

Tal como habían convocado en redes sociales, productores de higos de la comunidad de Tatatila arribaron desde temprana hora a la Prolongación Villahermosa, a un costado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, para vender este fruto y a su vez, cientos de personas llegaron para hacer su compra.



Y aunque la mayoría de la gente hizo uso del cubrebocas, fue difícil que guardaran la sana distancia, pues la fila llegó casi a la altura de la iglesia de la Resurrección del Señor, aglomerando además vehículos de quienes llegaban deprisa a alcanzar algo del producto.



Sin embargo, alrededor de las 9:00 horas de dos toneladas que los productores llevaron, sólo media tonelada había, lo que causó preocupación entre las personas que se situaban hasta el final de la fila.



De acuerdo a los vendedores, sólo se vendían 10 kilos por persona, lo que provocó molestia entre los compradores, quienes algunos incluso iban por 100 kilos pues querían aprovechar el precio de 10 pesos por kilo; mismos que no les fueron vendidos.



Durante un recorrido, se constató que acudieron ciudadanos de otros municipios, como Xico, Coatepec, Teocelo, Misantla e incluso del puerto de Veracruz, quienes regresaron decepcionados al no poder comprar la cantidad que querían.



Los productores explicaron que no se esperaba tanta demanda pero prometieron regresar la siguiente semana con otras frutas como pera, manzana y nuez a un precio accesible.



Cabe recordar que la convocatoria contemplaba ayudar a estas familias que se dedican a la cosecha de este fruto en esa comunidad y que perdieron muchas ventas debido a la pandemia.