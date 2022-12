“Ilegal”, elección de Lisbeth Jiménez como presidenta del Poder Judicial: Abogado

El Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz advirtió que la elección de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ), es ilegal y la justicia federal “la puede tirar”.Roberto Rodríguez Cruz, presidente de esa agrupación de abogados litigantes, recordó que en abril del año pasado un juez federal dejó sin efecto el nombramiento de Jiménez Aguirre, pero hasta el momento no se ha acatado esa resolución.Expuso que para evitar que el Poder Judicial de Veracruz se vea inmiscuido en un lío legal, los magistrados deben anular la elección y emitir una nueva convocatoria para otro proceso electivo.Manifestó que el magistrado Roberto Dorantes Romero fue obligado al retiro forzoso al haber cumplido 70 años de edad, pese a que era togado inamovible. El espacio que dejó fue ocupado por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien fue nombrada magistrada en el año 2020.Sin embargo, Dorantes Romero promovió un amparo y a la postre la justicia federal ordenó su reinstalación y dejó sin efecto el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.Pero hasta el momento, el Congreso del Estado no se ha pronunciado al respecto, y la ahora exmagistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz no hizo nada para acatar la resolución de la justicia federal.Pese a ello, este viernes, el Pleno del TSJ eligió a Jiménez Aguirre como su presidenta para un periodo de tres años con la posibilidad de una reelección por tres años más.Al respecto, Rodríguez Cruz aseveró que el Poder Judicial de Veracruz está en un grave aprieto, pues en su momento, el Poder Judicial de la Federación lo obligará a acatar la resolución del juez federal que otorgó el amparo a Roberto Dorantes Romero.“Se trata de una elección ilegal porque el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como magistrada está bajo cuestionamiento to legal por la justicia federal”.