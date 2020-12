“Improvisado y poco responsable”, anuncio de que Veracruz regrese a clases en enero

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, consideró que es “arriesgado” que los niños y jóvenes retornen a las aulas en el mes de enero, pues señaló que no existen las condiciones para esto, a pesar de que el Gobierno Federal colocó a Veracruz en semáforo verde.



“Creo que es un tema complicado, creo que no se está en condiciones de mandar a los menores a clases. El reto que implica para los docentes, el tema de la careta y cubrebocas. No dudo de la capacidad de los profesores y sé que es importante tener estos vínculos al asistir a clase, pero estamos acelerando mucho”, explicó.



Entrevistado, el encargado de la Comisión de Educación en Coatepec, calificó al Gobierno Federal de “improvisado” y poco responsable al dar este anuncio, pues las cifras y estadísticas indican que los fallecimientos y los contagios van al alza en la entidad, por lo que enviar a los niños a las escuelas es ponerlos en riesgo.



“Lo primero que se debe pensar es que lleguemos a fin de mes con semáforo verde, que se pueda mantener, porque es una cuestión complicada la que se vive. A nivel nacional lo pusieron en verde pero los fallecimientos y contagios siguen al alza. Habrá que esperar a que se mantenga, a que la gente sea disciplinada, que entienda que estamos en medio de una contingencia y se quede en su casa”, comentó.



Y es que recriminó que los planteles educativos no cuentan siquiera con internet, por ello previó que si se da un regreso a clases en enero las escuelas, los docentes, los padres de familia y los Ayuntamientos serán quienes desembolsen el recurso para hacer trabajos de limpieza y desinfección.



“No hay condiciones para esto, para empezar ni cuentan las escuelas con servicios de internet. Seguimos con lo mismo de este gobierno con tantas improvisaciones, cosas al vapor. Yo no sé cuál es la urgencia de este gobierno de cambiarnos a un semáforo verde cuando los índices son otros. Aquí estamos tratando con vidas de niños, niñas, jóvenes y docentes”, comentó.



Finalmente, dijo que habrá que esperar a lo que designe el Gobernador del Estado y el Secretario de Salud pero insistió en que es arriesgado un posible retorno a las clases presenciales.



“Sólo demuestran la falta de capacidad de un gobierno que nos está llevando mal. Habrá que esperar a ver que dice el Gobernador y que se les apoye a las escuelas en desinfecciones, en limpieza; que no resulte que después quieran que los docentes, los padres y los ayuntamientos saquen de su bolsa para esto”, finalizó.