“Jóvenes construyendo el Futuro” genera incentivo para dejar la escuela: CONEVAL

El apoyo económico para los jóvenes que no estudian ni trabajan, programa implementado por el Gobierno Federal, podría promover la deserción escolar, pues se entrega más dinero en ese programa que por concepto de becas a quienes se mantienen cursando estudios, lo anterior, esto, de acuerdo con el Informe sobre 2020 presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).



De acuerdo con el análisis realizado por el CONEVAL, un joven universitario puede inscribirse en el programa “Jóvenes construyendo el Futuro”, en donde recibirá un apoyo mensual de 2 mil 400 pesos; mientras que un joven de la misma edad, que no estudia ni trabaja, puede inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo Futuro y recibir un apoyo mensual de 4 mil 310 pesos.



Es decir, el Gobierno Federal otorga un monto mayor mensual de apoyo a quienes no estudian ni trabajan, que a los jóvenes que permanecen en la escuela, lo que genera un incentivo perverso al premiar con un apoyo económico mayor a quienes abandonan sus estudios.



Por esa razón, el CONEVAL señala que “los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro, podrían competir entre sí al compartir el mismo grupo etario, pero con apoyos y montos diferentes.



Esto podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto”.



Asimismo, el organismo encargado de evaluar la política de desarrollo social en el país advirtió que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo “carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.



Durante 2020, 123 mil 912 jóvenes veracruzanos que no estudian ni trabajan, formaron parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.