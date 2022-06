¡Justicia para Peluchín! En Banderilla, exigen castigo por perro asesinado

Vecinos y animalistas de Banderilla se manifestaron en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el Centro de Xalapa, para demandar a la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), agilicen la imputación contra un vecino de la localidad de El Boquerón, quien el domingo pasado provocó la muerte de un perro.A “Peluchín”, explicaron, lo atacó a machetazos y luego lo arrojó a un precipicio, provocándole fracturas en su columna.Los vecinos detallaron que el presunto responsable, identificado como Lucino “N”, fue detenido esta semana pero por agredir y a amenazar a los vecinos debido al conflicto por un predio y ahora demandan que le imputen la muerte del animal."El domingo llegó muy enfurecido y el perrito estaba echado en su casa y nada más porque estaban en dimes y diretes, agarró el machete, le da el primer machetazo; el animal trata de correr, le vuelve a dar otro y a lo último lo avienta desde una loma. El animal sufrió de una fractura total de columna y falleció ese mismo día. Estuvo agonizando cerca de tres horas", explicó la rescatista Catalina Rojas.Ahora exigen que la FEDAYCA haga su trabajo para que el maltrato animal se detenga y que el presunto responsable pague por lo ocurrido."Esto (el conflicto con el vecino) empezó hace un mes y ellos se duermen en sus laureles, como en todas las carpetas de investigación, dicen que los peritos no han podido enviar el reporte de los golpes que sufrió", dijo Rojas.Comentó que el cuerpo de "Peluchín" fue sepultado el miércoles y lo tuvieron que conservar en hielo para que la Fiscalía pudiera hacerle los peritajes correspondientes."Se llevó el cuerpo a la FEDAYCA para que lo estudiaran pero también no proceden. Van con su lentitud como siempre. Entonces exigimos que ahorita que lo detuvieron por las agresiones de antier, que los volvió a ir a amenazar y golpear, ya que se proceda con todos los casos. Tenemos videos", dijo la animalista.Por su parte, Inés Ruiz, quien dijo haber sido víctima de las agresiones de Lucino, afirmó que él le dijo que "me va a quitar la cabeza y la va a hacer pedacitos", enfrente de sus hijos y otros menores de edad."Por eso fue la detención de él y la verdad si tengo mucho miedo, mucho temor de que vaya a salir y vaya a cumplir su dicho", expresó al tiempo que explicó que son 26 personas agrupadas en cinco familias las que habitan este terreno, que el presunto agresor reclama como suyo, sin presentar el documento de propiedad."Se vengó con el perro. El perro no tiene la culpa de haber pagado cosas de las personas, no venía al caso, era muy dócil, no era agresivo", afirmó la mujer acompañada de otras personas a la que aparentemente este vecino las amenazó.