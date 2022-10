“La deuda no es problema para Veracruz”: SEFIPLAN

La deuda no es un problema para Veracruz, expresó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al referir que la calificadora internacional Fitch Ratings subió la evaluación del Estado de Veracruz de triple B+ a A-, es decir, la entidad ya se encuentra con las mejores calificaciones que existen en el país.Durante entrevista, el funcionario estatal indicó que los elementos que evalúa la calificadora para hacer esta mejora, tienen que ver con la deuda, ya que actualmente es sostenible, lo que corrobora lo que ya había explicado el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez al respecto.“Esto ayuda a reforzar y desmentir las declaraciones y comunicados que había emitido el partido Movimiento Ciudadano, que decía que la deuda se había aumentado muchísimo, pero con esta calificación se corrobora que es falso, lo que dice esta calificadora es que es sostenible, la deuda no es un problema para Veracruz”, asentó el encargado de las finanzas en la entidad.En este sentido, expuso que se ha generado un aumento sostenible en los ingresos propios, el gasto corriente se ha mantenido a niveles bajos y a pesar de que existe un aumento en las tasas de interés, Veracruz cuenta con algunos derivados que hacen que se pueda contener el aumento a la tasa de interés y con ello no se impactan las finanzas públicas.Al cuestionarle sobre las cifras de la deuda presentadas por Movimiento Ciudadano, José Luis Lima refirió que se dicha presentación fue más un asunto político.“Ahí están los números, ahí están los indicadores, ahí está lo que dice la calificadora internacional Fitch, también se une a lo que había dicho Moodys, que ya había mejorado también la calificación a A-; prácticamente todas las calificadoras internacionales han ido aumentando la calificación”.Por tanto, a decir del titular de Finanzas, ya son dos las calificadoras que mantienen a Veracruz en A, por lo que se cumple el compromiso del gobernador del estado de dejar las finanzas entre las mejores del país y esto se ha logrado en tres años.Y es que, agregó que, aunque el compromiso era que al finalizar la administración se llegara a la calificación A, se pudo lograr en tres años.“Eso ha sido gracias a las políticas que implementó el gobernador, de austeridad, de contención de gasto y sobre todo de disciplina financiera”, expuso.Al respecto, adelantó que aún se puede continuar en esa misma línea y mejorar la calificación, “subir otro escalón más en lo que resta de esta administración”, aunque aceptó que ha sido complicado, sobre todo porque se atendió la pandemia de covid-19.“El tema del covid fue un choque muy fuerte y podemos ver en el entorno nacional que muchos estados no han subido su calificación y esto se debe a que muchas de ellos aumentaron la deuda para enfrentar el tema de la pandemia, nosotros quisimos no afectar el tema de la deuda, a pesar de que el choque fue fuerte, tuvimos que hacer ajustes para ir mejorando y saneando las finanzas”, aseguró.Por tanto, Lima Franco sostuvo que se cerrará bien el año en el tema de finanzas, ya que se ha mejorado en todos los indicadores, la deuda es sostenible, se mejoran las calificaciones crediticias y se reducen las necesidades a corto plazo para solventar los compromisos de fin de año, como los es la nómina y el aguinaldo.