“La gallina ciega” afectó cultivos de maíz en Nogales, Maltrata y Acultzingo

Sin estimar el número real de hectáreas afectadas por el coleóptero conocido como "gallina ciega", 388 productores de maíz en los municipios de Nogales, Maltrata, y Acultzingo, sufrieron afectaciones totales o parciales en sus cultivos.



Investigadores del Instituto Nacional de Ecología en el Estado de Veracruz (INECOL) precisaron que no se trata de erradicar al insecto sino más bien controlarlo con un adecuado manejo en su etapa de larva y de mayate.



Guillermo Mejía Peralta, alcalde de Nogales, lamentó la afectación económica que tuvieron dichas familias, por lo cual desde el año pasado solicitó la intervención de este Instituto que al término de sus investigaciones atenderá y capacitará a productores en los cultivos de maíz pero también de frijol.



Fidel Rodolfo Ramírez Rosas, coordinador Municipal de Desarrollo Agropecuario, explicó que gracias a esta gestión que se hizo, acudieron este día representantes del Comité Estatal de Sanidad Vegetal al recorrido en compañía de los investigadores Rodrigo Lassa y Trevor Williams.



“Son 388 productores, no podemos hablar de una cifra exacta de hectáreas afectadas ya que cada año varía el nivel de producción. Todos van a seguir trabajando pese a la existencia de la plaga. Esperamos que con la intervención de los investigadores, los cultivos se seguirán, toda vez que se trata de la siembra de un producto del sector primario”, dijo el funcionario.



Rodrigo Lassa Covarrubias, investigador de la Red de Manejo Biorracional de plagas y vectores del Instituto de Ecología dijo que se trata de un coleóptero que tiene un comportamiento destructivo en las raíces de las plantas, sobre todo maíz.



Dijo que no hay estrategia milagrosa que elimine el problema de raíz, lo único es conocerlo mejor, permitiendo estrategias menos costosas, más inteligentes y con mejores resultados; “como ya se ha mencionado, el impacto que tuvo esta especie fue arrasador ya que la plaga ha crecido, es por ello que buscaremos las mejores formas para tratar de controlar al insecto”, concluyó.