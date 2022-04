“La Polla”, invidente que cayó en alcantarilla en Acayucan “tiene más vidas que un gato”

Armando Calderón, mejor conocido como “La Polla”, es invidente desde hace más de una década, sobrevive de la caridad de la población, recorre la ciudad de Acayucan y municipios cercaos con una vara para guiarse.“Regálame una monedita, regálame una monedita”, repite mientras pasa por locales comerciales, y viviendas extiende su brazo derecho donde lleva una jícara de plástico, con la mano izquierda sostiene un bastón rústico.Así transita las calles de la ciudad, se sabe el camino, sale desde la colonia Malinche donde vive, hasta el centro de la ciudad, tarda en recorrer aproximadamente una hora, ya se familiarizó con las calles, banquetas, baches, huecos y de todo, con ayuda de la poca visibilidad que tiene por la pérdida de vista que presenta.Ayer jueves, pasó por un lugar prohibido, no se imaginó que los ladrones de alcantarillas habían removido y cayó tras metros abajo en el cruce de la calle Pípila con la calle Guerrero.El cuerpo de rescatistas de Protección Civil de Acayucan, logró llegar ante el llamado de la ciudadanía, sacaron a “La Polla”, para luego hacer una revisión ante una posible lesión, caer de tres metros de altura no es cualquier cosa.Armando Calderón, no sufrió lesión alguna, le quitaron la ropa para ver los golpes y no presentaba hematomas, los paramédicos lo trasladarían a las instalaciones del DIF municipal, pero se negó, dijo que, tenía que recorrer las calles, faltaba reunir dinero para su alimentación diaria, y regresarlo a casa, pues también estropeaba su itinerario cotidiano.Minutos después de caer y de recibir el donativo de una playera de un elemento del heroico cuerpo de bomberos, “La Polla”, continuó con su frase que repite para pedir caridad: “Regálame una moneda, regálame una moneda”.Quienes lo conocen, porque son vecinos señalaron: “La Polla, tiene más vidas que un gato, se ha caído, se ha roto la cabeza porque se tropieza en su casa, pero no pasa a mayores, tiene más vidas que un gato”, detalla uno de sus vecinos quienes lo han auxiliado.“Nada detiene a La Polla, tiene que juntar para su comida, para sus gastos, sino sale a pedir limosna, pues no come, pero parece que Dios lo cuida porque ahí sigue vivo y en la calle exponiéndose a los peligros porque no tiene una buena visión”, se extienden los vecinos que prefieren el anonimato.Desde hace al menos cinco años en Acayucan, una banda de gente sin oficio ni beneficio, se ha dedicado a robar las alcantarillas de drenajes, pozos donde se concentran conexiones de la empresa Telmex.Sin importar si son de concretos o de hierro, las tapas son llevadas, con fines comerciales, lo que provoca que queden estos pozos o alcantarillas abiertos, donde entra basura y de todo.Incluso ha provocado accidentes automovilísticos, porque los conductores no alcanzan a distinguir y terminan cayendo en la trampa.