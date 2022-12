“La Rama” tradición veracruzana que este 2022 perdió fuerza en Xalapa

En esta especial temporada decembrina, una de las tradiciones más significativas para Veracruz y su navidad, acompañando las posadas y demás fiestas de la época, es cantar “La Rama”.Y es que para veracruzanos se trata de una impactante revelación el enterarse de que esta costumbre no es común fuera de la Entidad, acaso vista también en Yucatán, aunque no con el mismo sentido.En Veracruz, “La Rama” se trata una especial época que abarca el periodo de las posadas, del 16 al 25 de diciembre, cuyo tiempo representa la travesía de María y José para buscar un refugio previo al nacimiento de Jesús, nueve días que representan los meses de gestación.Esta manifestación de la cultura conjuga diferentes elementos característicos de la región. Como tradición, expone rasgos afromexicanos, veracruzanos y cristianos que son el resultado de un sincretismo cultural que, si bien no hay un consenso sobre su origen, se dice que nace en tiempos prehispánicos para mezclarse durante el mestizaje.Hasta el día de hoy, la celebración consiste en adornar una rama con diversos objetos, colores y otros distintivos que tienen el propósito de convertirla en una figura sumamente llamativa, para usarla en una procesión formada generalmente por niños y jóvenes que recorren varias calles de una colonia y entonan versos que con el paso de las generaciones se han vuelto clásicos.Los estribillos básicos para iniciar el canto de “La Rama” son los mismos, sin embargo cada contingente agrega nuevas letras y muchas dependen de cómo es recibida la procesión por las diferentes zonas en las que pasa.La estrofa inicial es la siguiente:“Naranjas y limas,limas y limones,más linda es la virgenque todas las flores”.En un portalito de cálida arena,nació Jesucristopor la Noche Buena”.Una vez iniciado el canto, los participantes agregan ingeniosas rimas generalmente pícaras que se acompañan con algún instrumento musical como la guitarra o, en algunos casos y regiones, instrumentos tradicionales como el arpa y la jarana.Así, año con año “La Rama” llega para aderezar y disfrutar al máximo las fiestas decembrinas. Sin embargo, en la actualidad y quizá debido al superado pero inolvidable periodo de asedio por COVID-19, son cada vez menos aquellos que se animan a celebrar esta tradición tan arraigada en el imaginario veracruzano.Y es que este 2022 se han visto muy pocas procesiones en comparación con otras ocasiones donde el centro de la ciudad acostumbraba a vestir sus noches con decenas de grupos que, en jornadas de largas horas, llenaban las calles de cantos que despertaban el espíritu navideño.De acuerdo con algunos comentarios hechos por distintos practicantes de “La Rama”, en su mayoría niños y adolescentes, esto se debe a que la tradición no se fomenta mucho pero “es una buena oportunidad para hacer algo de dinero durante la temporada”. Lo anterior según la opinión de unos peregrinos que, entre la noche y la neblina del diciembre xalapeño, recorrieron varias calles del centro como Aldama, Alfaro e Insurgentes en busca de algunos pesos.Otro grupo de 4 adolescentes carga una rama adornada con globos verdes, amarillos y rojos, farolitos y hasta pequeñas motas de papel destellante que hacen la ilusión de luz; los peregrinos vienen bien organizados: con el que toca la guitarra (el mayor) y a quien le tocará un poco más de dinero, “está también el que pasa el bote del dinero, el que más se sabe ramas y yo, que soy la voz que más se escucha en el canto”.Los cantantes peregrinan por la avenida Rébsamen, hasta encontrar una casa con luz prendida pero sin ánimo de recibirlos. La oportunidad perfecta para entonar uno de los estribillos “que se merecen los codos”. Tras no recibir respuesta alguna del timbre después del clásico “Naranjas y limas”, “La Rama” optó por despedirse, entre carcajadas algo nerviosas:“Ya se va la ramacon patas de alambreporque en esta casaestán muertos de hambre”Por otro lado, un grupo de jaraneros se reunió para entonar de manera tradicional este canto típico en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, encabezado por Rafael Vázquez Marcelo.Durante entrevista, Vázquez Marcelo explicó que, ante todo, “La Rama” es un ritual comunitario que cada zona del Estado celebra de acuerdo con su contexto. “Aunque la tradición como tal nació en la región del sotavento veracruzano” histórica zona cuya diversidad cultural hace que converjan múltiples elementos de la identidad estatal.La tradición de “La Rama” hace única la navidad en Veracruz y a pesar de que el paso de los años ha causado estragos en su cantidad de devotos, todavía son muchos los veracruzanos que buscan mantener esta privilegiada pieza de identidad, por lo que se exhorta a seguir cultivándola y mantenerla. Así, si algún xalapeño se encuentra con una rama, lo mejor que podría hacer es regalarle algunos pesos.