"La ropa no tiene género": Alumnos de Derecho UV van a clases con falda

Alumnos y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), se organizaron para el día “hombres con falda” para expresar que “la ropa no tiene género".El alumno Pedro Rodríguez explicó que la iniciativa surgió durante una clase, cuando un profesor hizo el comentario de que le gustaría usar una falda tipo escocesa y avanzó con la idea de visibilizar actos discriminatorios contra mujeres.“Ayuda a concientizar el uso de la falda, porque la ropa no tiene género; hacer visible el hecho de que las mujeres sufren acoso y ellas se sienten incómodas al usar este tipo de prendas y como está estereotipada al género femenino”, señaló.A la convocatoria se sumaron casi 40 hombres entre estudiantes y docentes que llegaron a las instalaciones vestidos con falda, a pesar de que admiten fue un tema polémico.“Queríamos abarcar el libre derecho al desarrollo de la personalidad, a la no discriminación (…) No se estructuró un proyecto social, pero salió a raíz de una plática informal, el doctor Abascal nos comentó que él quería traer a la facultad una falda escocesa para cambiar algunos pensamientos o ideologías conservadoras”.Pedro Rodríguez comentó que lamentablemente quienes están en contra de este tipo de acciones están movidos por creencias religiosas o estigmas sociales.“No he escuchado un argumento en contra que sea válido, porque todos vienen aunados a una creencia religiosa o a estigmas sociales que existen; no hay una razón lógica o que tenga bases sólidas para ostentar su argumento. Quienes están en contra no han tenido la voluntad de escucharnos, no es con el afán de burlarnos, es para demostrar la discriminación que sufren nuestras compañeras o compañeros”.Por su parte, el docente de la Facultad de Derecho, Irving Bonilla, comentó que este tipo de medidas son acciones afirmativas que permiten visibilizar estos estereotipos anclados y que es correcto que se empiecen a difuminar.“No por el hecho de que los hombres tengamos de usar falda, sino para visibilizar el contexto de personas que normalmente usan falda. Ha sido un tema que ha despertado varias opciones, algunas muestra la punta del iceberg porque denotan la discriminación, el binarismo, la estructura discriminatoria enquistada que dicen que las personas deben vestirse de cierta manera”.Dijo que a pesar de lo polémico de la medida, busca concienciar que la construcción del género avanza en función de los tiempos y ejemplificó que anteriormente no era posible pensar en la diversidad que ahora existe.Sobre el llamado uniforme neutro que se ha intentado establecer en escuelas públicas, dijo que ha servido para visibilizar los estereotipos y la discriminación que viven a quienes se les ha impuesta la falda como una prenda exclusiva de su género.“Lo cierto es que se debe pensar en que el uniforme lo pueda ocupar cualquier persona. El uniforme neutro pone un acento en los estereotipos que nos ha dividido en un binarismo extremo de hombre-mujer”.Cabe destacar que el llamado no fue con el objetivo de que participara un solo sector de la comunidad universitaria como la LGBTTTIQ, sino cualquier persona que quisiera sumarse.