“La verdad, no mentiras”: Padres de niños de Álamo exigen respuestas

Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETI) número 67, de esta ciudad de Álamo, en el norte de Veracruz, se plantó la mañana de este jueves frente al plantel.Los padres exigen que se investigue a fondo las causas que provocaron presunta intoxicación de los menores, durante el acto cívico desarrollado el lunes pasado en la escuela.Tras el suceso y luego de que los alumnos sufrieron desmayos durante los honores a la bandera, así como síntomas posteriores como náuseas, dolor de cabeza, de cuerpo, vómito, entre otras reacciones, 48 de ellos ingresaron al Hospital General, aunque gradualmente la mayoría ya ha sido dada de alta, mientras que 11 habían reingresado.Sin embargo, los padres señalan que a nivel local no han sido informados de manera puntual y precisa sobre las causas que provocaron los desmayos y la probable intoxicación de sus hijos.“Exigimos a las autoridades se abra una línea de investigación”; “Los padres estamos inconformes porque no son claros los resultados”; “Justicia para los alumnos de la ETI”; “Exigimos la verdad, no mentiras”; “Exigimos atención médica de especialistas”; “Exigimos escuela segura; exigimos justicia”, son algunas de las leyendas que portan en las pancartas.El grupo de inconformes se reunió desde las 9 de la mañana de este lunes frente a la escuela, ubicada en calle Justo Sierra, de la colonia Unidad y Trabajo, donde hasta alrededor de las 10 de la mañana estaban en espera de iniciar una marcha hacia la fiscalía en esta misma ciudad, para exigir que se inicie una carpeta de investigación en torno al caso.Anunciaron boteo para reunir fondos para tres alumnos que requieren estudios y análisis en laboratorios particulares, ya que el hospital general carece de este servicio y en el DIF municipal les habrían dicho que no hay recursos económicos.