“Lady Audios” lamenta poco avance en igualdad para comunidad LGBT+

Aunque hay avances en la igualdad para la comunidad LGBTQ+, en pleno 2022 se siguen presentando casos de acoso y discriminación, lamentó la influencer y activista Perla Grinelli, quien exhibió la falta capacitación y sensibilización del personal policíaco para tratar a mujeres transexuales.Incluso hay centros nocturnos que cierran las puertas a las trans, señaló la “Lady Audios”, quien mencionó que tras volverse viral ha sentido más aceptación, sin embargo eso no la ha alejado por completo de situaciones en las que ha sido discriminada.“Todo cambió cuando salió “Lady Audios”. He tenido más aceptación pero a mis amigas, las chicas trans, todavía son víctimas de este tipo de situaciones, hay un antro al que fuimos en Xalapa y no las dejaron pasar, eran cinco chicas trans”, dijo.Lamentó que sólo por ser conocida le abrieran las puertas, pero hay sitios donde no acepten a las mujeres trans.“No podíamos pasar porque estaban vestidas de mujer, no aceptaban chicas trans, todavía en esta época, dije voy a hacer un en vivo porque no me dejan pasar y ya salió el gerente y dijo pasa, pero ellas no pueden pasar”.Agregó que los policías también incurren en acoso, incluso violencia verbal “hay policías que te suben porque andas en la calle, me ha tocado, y deberían checar eso”.“Lady Audios”, quien será la reina de la marcha oficial LGBTQ+, resaltó que el que sigue existiendo de homofobia, crímenes de odio y discrimación, por lo que pide apoyo de las autoridades para continuar con el avance en la igualdad.