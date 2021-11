El Gobierno del Estado no se ha acercado a organizaciones que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, acusó Norma Romero Vázquez, coordinadora de “Las Patronas”.Esto ante las caravanas que han salido de Chiapas y van hacia el norte del país, pasando de manera obligada por Veracruz.Mencionó que se mantienen en contacto con el albergue de Coatzacoalcos y Tierra Blanca pero no saben como es la logística, pues en gobiernos anteriores siempre había información al respecto y si solicitaban ayuda se les brindaba.Comentó que “Las Patronas” atienden a la semana de 30 a 50 personas, entre niños, mujeres y hombres, más los que pasan en el tren.Por ello, piden ayuda a la ciudadanía para que les donen ropa en buenas condiciones, cobijas, mochilas, alimentos no perecederosagua, calcetas y zapatos, pues el flujo migratorio sigue a la alza.