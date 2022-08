"Ley Nahle" viola el 13 Constitucional, afirma Diputado panista

El diputado local panista, Miguel David Hermida Copado, afirmó que en la acción de inconstitucionalidad de la "Ley Nahle" que promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expondrán la violación a la Ley del Artículo 13 Constitucional, que prohíbe hacer leyes "mandadas a hacer para alguien"."Evidentemente esta Ley contraviene el artículo 13 Constitucional donde marca claramente que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, esto significa una Ley que está mandada a hacer para alguien", comentó en entrevista.El representante popular por el Distrito 15 Veracruz II, reiteró que con esta modificación a la Carta Magna local quedaría claro que si en la próxima elección para Gobernador, se inscribe alguien con las condiciones en que se reformó, entonces "simplemente" fue hecha para esa persona."Entonces con (este argumento) vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad. De hecho hoy viene el Comité Ejecutivo Nacional a anunciar esto. Tenemos 30 días para presentar esto, entonces estamos en el proceso", añadió.Sobre si los tiempos que le tomaría a los ministros solicitar esta solicitud del PAN implicarían que la resolución se dé después del plazo de los candidatos a la titularidad del Ejecutivo; Hermida Copado indicó que el máximo tribunal constitucional del país debe hacerlo antes de que ésta pase del proceso comicial."Si bien los tiempos de la SCJN los tiempos son muy largos, cuando se trata de temas electorales, recordemos que en el Derecho Electoral no hay actos suspensivos, entonces todas las cuestiones jurídicas se tienen que versar antes de que comiencen los tiempos electorales", precisó.El integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura local criticó que las iniciativas del mandatario estatal sean atendidas, dictaminadas y votadas de manera "exprés", mientras las propuestas hechas por la oposición y otras del partido en el poder, siguen en la "congeladora"."No estamos votando iniciativas, no estamos votando leyes en Veracruz, hoy solamente se reforman leyes que les convienen. Hoy el problema es un grupo en el poder, si la Ley no le conviene, la cambia a su gusto, y eso es muy peligroso para una democracia", alertó.Enumeró que desde que inició el actual Congreso del Estado, el blanquiazul junto con el PRI y MC han presentado alrededor de 12 iniciativas y ninguna ha sido dictaminada; a diferencia de la Legislatura de San Luis Potosí, donde MORENA y sus aliados están en el poder, que la oposición ha presentado 41 propuestas y 21 ya han pasado al Pleno.