“Lo único que necesito es que no gane mi hermano”, dice Alcaldesa de Córdoba

La alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landeros, habría afirmado la necesidad de que en su municipio gane el candidato de la alianza PAN- PRD-PRI, Guillermo Rivas, porque sería el que “nos va a dejar transitar”.



En un video que circula en redes sociales, la máxima autoridad de la “Ciudad de los 30 Caballeros” supuestamente señala que “lo único que yo necesito es que no gane mi hermano”, refiriéndose a Tomás López Landero, quien es abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).



En el material audiovisual, en donde la edil conversa con una persona no identificada, se le escucha aparentemente decir que apoya al contendiente de la coalición “Veracruz Va”, además de hacer referencia a quien presuntamente es su operador político en el Ayuntamiento, Miguel Gerezano.



Y es que el hombre con el que presumiblemente está conversando le hace saber su preocupación por Gerezano, a lo que la Alcaldesa de extracción panista responde: “Ah, no; lo de Gerezano, ya sabes tú que vamos con Rivas. Mira, mira, lo único que necesito yo es que no gane mi hermano, porque Rivas es el que nos va a dejar transitar”.



Recientemente se reveló un audio en el que Miguel Gerezano aparentemente obligaba a empleados municipales a apoyar la campaña de Guillermo Rivas.



El abanderado de la alianza opositora en Córdoba ha sido severamente cuestionado por llevar en su planilla a la hija de López Landero y otros colaboradores de su Gobierno.