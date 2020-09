“Los Artistas en su Espacio” presenta en septiembre a creadores reconocidos en Bienal de Arte de Veracruz

Conocer cómo es el proceso de creación de los artistas y compartir sus talleres donde se da, son algunos de los objetivos de la serie “Los artistas en su espacio”, que este mes de septiembre da a conocer los talleres y estudios de diversos artistas reconocidos en ediciones pasadas de la Bienal de Arte Veracruz, así como en otros certámenes.



En estas videopresentaciones cada viernes del mes, a las 13:00 horas, Alejandro Suárez, Magali Goris, Luis Enrique Pérez y Alejandra Zamudio compartirán el desarrollo de sus propuestas creativas y proyectos.



En el primer viernes del mes, el grabador y fotógrafo Alejandro Suárez, originario de Coatepec, abrió las puertas del Taller de Grabado Experimental, dedicado a la formación, producción y distribución de obra gráfica. Sus grabados y fotografías se han expuesto en espacios culturales de la entidad y el país, así como en galerías internacionales. Alejandro Suárez fue seleccionado en la Bienal de Miniprint de la Aguadilla en Puerto Rico y en el Mexican and Tai Printmaking Exchange Program 2019.



Para este viernes 11 de septiembre se presenta el espacio de Magali Goris, pintora y ceramista con formación en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas, obteniendo distintos premios. En 2008 se integró al colectivo Múcar y en 2009 formó con cinco artistas visuales el Colectivo Saltapa’trás. Fue seleccionada para el intercambio Veracruz-Holanda en el 2010 y en la primera Bienal de Arte Veracruz 2012. En el 2013 fundó el Taller-galería “Cadillo”, donde trabaja actualmente.



El próximo viernes 18 de septiembre toca el turno al artista multidisciplinario Luis Enrique Pérez, quien ha sido seleccionado en diversos certámenes de fotografía. Obtuvo el premio de la I Bienal de las Fronteras 2015, la beca Jóvenes Creadores del FONCA ese mismo año y una mención honorífica en la tercera Bienal de Arte Veracruz 2016. Su obra forma parte de las colecciones del San Diego Museum of Photographic Arts, la Fundación Televisa y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.



Corresponde a la fotógrafa y gestora cultural Alejandra Zamudio cerrar este mes desde “LATENTE. Centro fotográfico”, espacio de creación e intercambio creativo en el centro del puerto de Veracruz. Fue acreedora del Premio de Adquisición en formato bidimensional en la segunda Bienal de Arte Veracruz 2014 y su trabajo ha participado en exposiciones individuales y colectivas.



