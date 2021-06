“Me están quitando votos", denuncia candidato independiente a la alcaldía de Coatepec

El candidato independiente a la alcaldía de Coatepec, Javier Verónica Fernández, acusó que "le están quitando votos" en varias casillas, además de que consideró que el OPLE, el INE y el partido MORENA son "más de lo mismo".



Y es que explicó que el conteo del OPLE no corresponde a los votos que obtuvo en varias de las casillas y le están restando sufragios, además de que señaló que se observan otras irregularidades.



"Nos están quitando muchos votos en muchas casillas", acotó.



A través de un comunicado lamentó que sigan las prácticas anti democráticas y nada éticas, lo cual provoca indignación y frustración en el electorado.



"Sabemos que la preferencia electoral no es la que se muestra en los resultados.



El equipo independiente se siente orgulloso de haber participado de forma limpia y democrática. No acarreamos, no pagamos el voto. Los coatepecanos votaron por independiente de corazón.



“Vamos a recuperar todos los votos", mencionó.