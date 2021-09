“Me siento feliz”, niños no deberían ampararse para ser vacunados: Zulma

“Me siento feliz, no tengo ninguna reacción, todo bien”, dijo la pequeña Zulma González García, tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19.



Se trata de la niña con diabetes tipo I que ganó un amparo y tuvo que reclamar públicamente al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, para que la vacunaran.



Y es que la pequeña alcanzó la atención nacional, al aparecer en redes sociales demandando la ayuda de López-Gatell luego de que ella misma participara en una conferencia con el Subsecretario con motivo del Día del Niño en 2020.



Debido a su condición de riesgo, sus padres tramitaron un amparo para que fuera vacunada el cual resultó a su favor, sin embargo, el mandamiento judicial se prolongó hasta este martes, ante la negativa del Gobierno de Veracruz para atender su caso.



La niña recibió la primera dosis de Pfizer, que ya estaba aprobada por la COFEPRIS para los menores.



Zulma respondió algunos cuestionamientos de los medios de comunicación y se dijo agradecida con quienes la apoyaron, así como aquellos que no aprobaron que fuese vacunada, sin embargo, manifestó que es innecesario que se tenga que librar una lucha legal para que los menores reciban la vacuna contra el COVID-19.



“Quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron a favor de mi solicitud, sin su apoyo no lo hubiera logrado y a quienes no estuvieron a favor de todos modos les agradezco y les deseo de gran corazón que nunca tengan que expresar uno de sus derechos por una vía como la que yo utilicé”, dijo.



La menor se dijo confiada en que en breve todos los niños del país recibirán la vacuna, para disminuir riesgos por el COVID-19.



“Vivo en una gran familia con Diabetes Tipo 1, estoy muy orgullosa de mi país y por eso sé que todos vamos a ser vacunados, muchas gracias a todos”, finalizó.



Cabe mencionar que este martes, junto con Zulma en la Jurisdicción Sanitaria V en Banderilla, se vacunó a otros 11 menores de edad contra el COVID-19, ya que lograron ganar amparos para recibir la dosis de Pfizer que está aprobada por la COFEPRIS para este sector de la población.