“Medalla Heberto Castillo Martínez” será para el investigador Héctor Vázquez Leal

El pleno del Congreso del Estado aprobó otorgar la “Medalla Heberto Castillo Martínez” al doctor Héctor Vázquez Leal por sus contribuciones a campos como la robótica, así como de las Matemáticas aplicadas a la Ingeniería, Ciencias Biológicas y de Salud.En la Sesión Extraordinaria de este martes 30 de agosto, por unanimidad de 40 votos los legisladores votaron a favor del ciudadano originario del municipio de Martínez de la Torre.La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología propuso una terna integrada por Rosa Isela Guzmán Gerónimo y Víctor Manuel de Jesús Leyva Negrete, quienes no obtuvieron votos a favor.Vázquez Leal cuenta con la carrera de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, Maestría en Ciencias en la especialidad de Electrónica y doctorado en Ciencias en la especialidad de Electrónica, campos en los que ha obtenido altos méritos como docente y como investigador.De acuerdo con su semblanza, el ingeniero ha aportado conceptos para el desarrollo tecnológico en diversas aplicaciones como la robótica.Destaca un nuevo método homotópico de planeación autónoma de rutas libres de colisión (2D) para robots, el cual presenta ventajas significativas que van en mejora en velocidad de 100 veces y hasta mil veces en consumo de energía en comparación con otros métodos existentes.“(…) ello impacta desde la reducción de costos, hasta la capacidad de las aplicaciones, que van en sector de servicios (salud, hogar, agricultura)”.Igualmente, la Comisión destacó su esquema basado en redes resistivas para planeación autónoma de rutas, que permite resolver problemas de impacto o colisión difícilmente solucionables con la tecnología convencional.“(…) y que conlleva un secreto industrial permitiendo ventaja a empresas nacionales que pueden desarrollar tecnología radical sobre la competencia, permitiendo aplicaciones en todo tipo de tecnología robótica”.Además, los diputados recalcaron que, en el ámbito de las matemáticas aplicadas a Ingeniería, Ciencias Biológicas y de Salud, Vázquez Leal ha publicado 10 nuevas metodologías para la resolución de Ecuaciones Diferenciales No Lineales.“Tales metodologías han impactado en la compresión de la naturaleza de ciertos fenómenos; una de las soluciones publicadas, derivó en coadyuvar a un grupo de investigadores en Europa, a desarrollar a nivel de simulación mejorada, el cultivo de células madre, lo cual se expone como ejemplo, quedando aún un extenso cúmulo de metodologías y teorías que recaen en el campo matemático, del cual, el propuesto es precursor”.Finalmente, se mencionó su labor como profesor de tiempo completo, titular C, adscrito a la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.Entre otros reconocimientos, el galardonado recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología (Ingeniería) de Veracruz en el año 2020.Vázquez Leal recibirá la “Medalla Heberto Castillo Martínez” en la Fortaleza de San Carlos en el municipio de Perote el próximo 14 de septiembre, luego de que dicho espacio fue designado como sede provisional.